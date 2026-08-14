În ultimele săptămâni atât Rusia, cât şi Ucraina şi-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creştere a preţului cerealelor la nivel mondial, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la ''acte neruşinate de terorism'' contra navelor, fără însă a face vreo menţiune despre atacurile comise de Rusia.

''Considerăm aceste atacuri (comise de Ucraina) drept o politică deliberată menită să destabilizeze transportul maritim civil în regiunea Mării Negre pentru a escalada şi mai mult tensiunile şi a prelungi conflictul, totul cu consimţământul flagrant al vecinilor regionali'', a spus Zaharova.

''În acelaşi timp, nu vedem niciun semn de îmbunătăţire a situaţiei şi, în consecinţă, niciun motiv pentru jumătăţi de măsură care doar oferă un respiro regimului de la Kiev'', a adăugat reprezentanta diplomaţiei ruse. Ea a precizat că s-a referit la o declaraţie a ministrului de externe turc Hakan Fidan potrivit căreia Ankara le-a prezentat Rusiei şi Ucrainei propuneri pentru un moratoriu privind operaţiunile militare în Marea Neagră.

Agenţia de presă britanică a relatat joi că Ucraina i-a transmis Rusiei, via o ţară terţă, oferta ca cele două părţi beligerante să pună capăt atacurilor contra ţintelor civile în Marea Neagră.

Maria Zaharova a subliniat că nu este fezabilă o revenire la iniţiativa din 2022-2023, mediată de Turcia, cu privire la cerealele transportate pe Marea Neagră, acord ce le-a permis Kievului şi Moscovei să continue livrările de cereale pe piaţa mondială. Acordul s-a blocat după ce Rusia a acuzat Ucraina şi Occidentul de nerespectarea părţii lor de înţelegere.