Anchetatorii au efectuat trei percheziţii domiciliare în urma cărora au găsit mai multe substanţe restricţionate.

"Din cercetări a reieşit că, în perioada 11 - 13 mai 2026, bărbatul, folosindu-se de datele unei persoane decedate, precum şi de datele de identificare ale unei entităţi juridice din judeţul Sibiu, ar fi achiziţionat de la o societate comercială cu sediul în municipiul Cluj-Napoca precursori de explozivi restricţionaţi, a căror deţinere este interzisă publicului larg. Totodată, acesta ar fi semnat în fals facturi fiscale şi declaraţii privind utilizarea specifică a unor astfel de substanţe. (...) În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 10,25 kilograme de peroxid de hidrogen în concentraţie de 35%, 154 de kilograme de acid azotic în concentraţie de 68 - 69% şi 17,7 kilograme de acid sulfuric în concentraţie de 98%, substanţe încadrate în categoria precursorilor de explozivi restricţionaţi, precum şi alte mijloace materiale de probă utile cauzei", a precizat, într-un comunicat de presă, IPJ Alba.

Bărbatul din Alba Iulia, reținut cu sprijinul SRI

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi este cercetat într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectare a regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului Român de Informaţii precum şi al poliţiştilor din mai multe structuri ale IPJ Alba, IPJ Cluj şi IPJ Sibiu.

Poliţiştii atrag atenţia asupra faptului că precursorii de explozivi restricţionaţi sunt substanţe periculoase a căror comercializare, deţinere şi utilizare sunt strict reglementate prin lege. Achiziţionarea sau folosirea acestora, fără drept, poate reprezenta un risc major pentru siguranţa publică şi atrage răspunderea penală.