Mai exact, persoane necunoscute utilizează tehnici de falsificare a identității apelantului (spoofing) pentru a afișa pe ecranul telefonului numărul oficial al SRI dedicat relației cu publicul, arată Agerpres. Prin aceste apeluri, escrocii încearcă să obțină date personale, informații bancare, parole sau să determine victimele să efectueze transferuri de bani.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției, SRI nu solicită telefonic date personale, informații despre carduri sau conturi bancare, parole, coduri PIN sau efectuarea de plăți. „Dacă primiți un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizați nicio informație solicitată și să întrerupeți convorbirea”, precizează sursa citată.

Ce este atacul de tip spoofing

Atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afișa pe ecranul telefonului apelatului orice număr de telefon doresc, fie că aparține unei instituții, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a câștiga încrederea victimei.

Recomandările SRI pentru cetățeni

Specialiștii SRI recomandă ca, pentru orice apel în care oamenii doresc să se asigure de confidențialitatea discuției și să confirme fără dubiu identitatea interlocutorului, să aplice următorii pași:

- să întrerupă apelul imediat;

- să reapeleze manual interlocutorul, la numărul oficial cunoscut.

Această metodă simplă poate preveni căderea în capcana escrocilor, care folosesc numere falsificate pentru a părea autorități sau instituții de încredere. SRI subliniază că nu solicită niciodată astfel de informații prin telefon și îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu ofere date personale în urma unor apeluri suspecte.