Biletul norocos a fost jucat în agenția 5005 din Oradea și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 8,50 lei.

Acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 12.02.2026 și a fost în valoare de 22.948.891,68 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-și revendica câștigul.

Numerele câștigătoare de joi, 13 august

Loto 6/49: 45, 12, 13, 44, 36, 37

Noroc: 5 3 1 2 5 1 4

Joker: 31, 25, 18, 30, 23 + 19

Noroc Plus: 3 4 9 8 7 3

Loto 5/40: 37, 1, 28, 29, 33, 24

Super Noroc: 4 7 6 7 8 3