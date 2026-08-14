Flăcările uriașe s-au apropiat periculos de hoteluri, pensiuni și chiar de plajă, drept pentru care mulți au căutat salvarea pe mare. În acest moment mai sunt focare în zone greu accesibile.

Imaginile surprinse de martori arată amploarea dezastrului. Flăcările înalte s-au apropiat cu repeziciune de plajă.

Incendiul a izbucnit într-o zonă împădurită din localitatea Siviri, din peninsula Halkidiki. Însă vântul puternic a ațâțat vâlvătăile, care s-au extins spre zonele locuite. 20 de hoteluri, dar și mai multe locuințe, au fost evacuate. Peste 480 de localnici și turiști au fost luați de urgență cu bărcile de pe plaja din Siviri.

Peste 480 de oameni au fost luați cu bărcile de pe plajă

David Paveliuc, localnic: „S-a extins destul de rapid. Am văzut flăcări în drum spre casă după ce am fost evacuați. Autoritățile au încercat să fie cât mai bine pentru toată lumea și să ne scoată pe toți de acolo.”

Focul a avansat atât de repede, încât în aproximativ două ore și jumătate a ajuns să ardă pe un front de trei kilometri, relatează presa elenă. Mai multe drumuri au fost închise sau au devenit greu accesibile.

Ionuț Popescu, turist român: „Incendiul a fost lângă noi, la o localitate alăturată de vreo cinci-șase kilometri. Într-adevăr, era un nor de fum peste deal. Vineri dimineață, de la ora șapte, șapte jumate, patrulează încontinuu avioanele care udă zona. Sunt patru avioane care udă încontinuu. Sunt destule mașini cu numere de România în parcare, zonele sunt uscate, nu plouă des, vegetația este joasă, care arde foarte ușor. Este pericolul destul de mare să ardă.”

Au fost mobilizați peste 220 de pompieri cu aproape 60 de autospeciale, ajutați de avioane-cisternă și de elicoptere. Cei evacuați pe mare au primit adăpost temporar în stațiunea Sani. Autoritățile au creat o platformă specială prin care hotelurile din zonă au anunțat în timp real câte camere au disponibile. Astfel, oamenii au putut fi direcționați rapid către locurile de cazare.

Cei care încalcă restricțiile riscă o amendă de 300 de euro

Presa din Grecia scrie că incendiul ar fi izbucnit după ce un stâlp de electricitate a fost dărâmat de rafalele puternice, iar o scânteie a aprins vegetația uscată.

Autoritățile au anunțat, începând de astăzi, restricții temporare pentru accesul pietonilor și al vehiculelor în zonele împădurite din Kassandra, Sithonia și Aristotelis.

Poliția va monitoriza punctele de acces către drumurile forestiere, iar autoritățile au precizat că persoanele găsite în zonele restricționate pot fi evacuate. Cei care încalcă aceste reguli riscă o amendă de 300 de euro.