SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

Candidații au trecut deja de selecția Academiei Naționale de Informații, care presupune, printre altele, să fi avut note bune la purtare în timpul școlii. Acum vor da examen odată cu ceilalți tineri.

Odată admiși, devin studenți militari, adică vor face și instruire militară pe lângă pregătirea universitară.

Este primul an în care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are locuri dedicate studenților militari, în beneficiul Serviciului Român de Informații. La Facultatea de Informatică sunt cinci disponibile, iar candidații au trecut deja de selecția SRI: interviu, teste psihologice, o limbă străină și examinarea medicală.

Ionuț Nistor, prorector pentru activitatea didactică, UAIC: „A fost o inițiativă venită din partea Academiei Naționale de Informații, dar interesul este comun. Au fost deja probe de selecție organizate de ANI. Ei vor fi, pe lângă specialiști în informații, și specialiști în informatică.”

Pentru a fi luați în calcul, doritorii trebuie să aibă cel mult 23 de ani, să fi avut cel puțin media anuală 8 la purtare în liceu, cel puțin 7 la BAC, să nu facă parte din organizații aflate în afara legii, să nu aibă condamnări penale și, dacă fac parte dintr-un partid politic, să renunțe la calitatea de membru după admitere.

Candidații susțin duminică admiterea la Facultatea de Informatică. Vor studia securitatea informației, inginerie software, cloud computing, rețele neuronale și procesarea limbajului natural.

Alex Moruz, prodecan, Facultatea de Informatică, UAIC: „Aceste domenii sunt de interes, de unde și apropierea colegilor de la celelalte ministere pentru informatică. Societatea este tot mai informatizată și tot mai multe informații și procese se întâmplă în spațiul cibernetic, ceea ce necesită o abordare specifică.”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași pregătește deja de cinci ani studenți militari pentru SRI. Opt locuri sunt rezervate anul acesta la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la cea de Electronică.

Dan Cașcaval, rector, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”: „Acești tineri învață de două ori mai mult decât ceilalți studenți, fac la noi o facultate și fac și în cadrul Academiei de Informații, plus pregătirea militară. Peste vară urmează și o pregătire specifică profesiei pe care o vor avea în cadrul SRI.”

În total, 11 universități de stat au scos la admitere, în acest an, 116 locuri pentru viitori specialiști ai SRI, cele mai multe fiind la Politehnica București.

Potrivit Serviciului Român de Informații, parteneriatele cu universitățile au rolul de a recruta resursă umană, pe lângă profesioniștii încadrați direct.

După absolvire, tinerii își asumă să lucreze cel puțin zece ani în sistem.

Pentru a candida, doritorii trebuie să aibă cel mult 23 de ani, să fi avut cel puțin media anuală 8,00 la purtare în liceu, să nu facă parte din organizații în afara legii, să nu fi fost condamnați penal și, dacă fac parte dintr-un partid, să renunțe la calitatea de membru după admitere.