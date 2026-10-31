„Iarna şi-a intrat în drepturi în masivele montane din Prahova, iar condiţiile meteorologice fac deplasarea pe traseele de altitudine extrem de dificilă şi periculoasă. Înregistrăm deja un strat consistent de zăpadă, care va continua să crească în zilele următoare. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăşi 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turişti", anunţă Salvamont Prahova într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

În acest context, Salvamont Prahova le recomandă turiştilor să nu se aventureze pe traseele montane închise, să evite turele la altitudine, unde zăpada, vântul şi ceaţa pot pune în pericol siguranţa şi să se informeze înainte de orice deplasare în zona montană şi, totodată, să respecte recomandările salvatorilor.

Lista traseelor turistice montane închise în sezonul rece este disponibilă pe site-ul oficial www.salvamontprahova.ro.