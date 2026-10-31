Oficialul a subliniat că misiunea statului este de a sprijini populaţia în regularizarea actelor, şi nu de a o sancţiona prin amenzi, transmite Agerpres.

Într-o postare pe Facebook, Alexandru Stoica a detaliat această poziţie: „Nimeni nu va fi hărţuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credinţă. În acest caz, scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-şi pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi. Codul Urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027 pentru a găsi o soluţie, astfel încât oamenii să aibă actele în ordine. Scopul nu este să sancţionăm, ci să le dăm siguranţa că locuinţa lor are o situaţie complet legală, care să-i ajute inclusiv la vânzare, la moştenire sau în cazul unui credit”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, autorităţile nu intenţionează să îi oblige pe cetăţeni la demersuri birocratice costisitoare sau la căutarea unor documente vechi de 15 ani. „Vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise. Sunt o sumedenie de situaţii în care locatarii s-au trezit cu balcoanele închise în urma unor lucrări de anvelopare a blocurilor, de exemplu. În asemenea cazuri, este absurd să se transfere asupra cetăţenilor problemele privind legalitatea procedurii, fiindcă tot ce ţine de autorizaţii şi de înscrierea în cadastru era obligaţia Primăriei”, a menţionat Stoica.

Deşi a recunoscut că elaborarea Codului Urbanismului s-a făcut „pe repede înainte, fiind jalon PNRR”, ministrul a garantat că situaţiile considerate „aberante” vor fi remediate.

„Vom inventaria acum toate problemele care trebuie corectate şi vom trimite analiza Parlamentului, ca să existe o bază tehnică pentru modificarea legii. Cât timp sunt ministru, mă voi asigura că legea va fi un sprijin pentru oameni, nu o obligaţie lipsită de logică şi total decuplată de realitate, care oricum generează măsuri imposibil de aplicat”, a conchis Alexandru Stoica.