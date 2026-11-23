Luni seara, 23 noiembrie, în unele zone era viscol, iar pe anumite șosele se circula cu mare dificultate, pentru că s-a depus deja un strat periculos de zăpadă.

Ploi, ninsori și frig sunt anunțate și pentru următoarele zile, iar în weekend este posibil să ningă în București.

Iarna lovește în forță în Pasul Tihuța, județul Bistrița-Năsăud! De duminică noapte ninge viscolit și se circulă în condiții autentice de iarnă. Utilajele drumarilor sunt pe șosea, însă, chiar și așa, au mai apărut probleme.

Polițiștii îi avertizează pe șoferi să nu plece la drum fără anvelope de iarnă și să nu se aventureze în depășiri riscante, pentru că viscolul spulberă zăpada și reduce drastic vizibilitatea.

Viscolul a redus și vizibilitatea si pe drumul național 17, principala arteră care leagă Transilvania de Bucovina. Iar primele restricții de trafic au intrat deja în vigoare. Circulația a fost închisă pe 18 kilometri pe Transalpina, între Obârșia Lotrului și Curpăt, la limita dintre județele Alba și Sibiu.

Măsura a fost luată pentru siguranța șoferilor: este un traseu plin de serpentine, unde nu există deloc semnal la telefon. Orice mașină rămasă blocată în zăpadă s-ar transforma într-o capcană, fără nicio posibilitate ca oamenii să poată suna după ajutor.

Un strat nou de zăpadă s-a așternut și la Vârful Omu, unde a început să ningă încă de duminică noapte. Mugur Gavrilă, meteorolog Vârful Omu: „Ceva ninsoare, vânt destul de puternic, de peste 20 de metri pe secundă, transport de zăpadă la înălțime. Este ceață cu cer invizibil, care depune chiciură."

De duminică noapte s-a instalat iarna și în mai multe zone de munte din Maramureș. În Cavnic s-a așezat deja un strat de zăpadă. Autoritățile fac un apel către șoferii care nu au anvelope de iarnă să nu pornească la drum.

Și in Munții Aninei, din Caraș-Severin, s-a așternut un strat gros de zăpadă, însă drumurile sunt curățate. Iar în Munții Țarcu, unde ninge de câteva zile, ninsoarea depusă măsoară deja 23 de centimetri. Condiții extreme, la peste 1.800 de metri altitudine, au fost înregistrare și la Stația Meteo Vlădeasa. Vântul suflă cu putere și spulberă zăpada, iar temperaturile au coborât sub pragul înghețului, până la minus 6 grade Celsius. (OCTAVIAN MOLDOVAN, DANIEL PREDA, NATASA PARASCHIV, ROXANA VLADASEL, EDI MARIUTA, CRISTIAN KOSA, IOAN VRANCEAN)