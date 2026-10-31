Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, înainte de închidere, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu va efectua o ultimă revizie a sectorului de drum, pentru a verifica dacă mai există autovehicule pe traseul care urmează să fie închis, scrie Agerpres.

După închiderea circulaţiei, nu vor mai fi efectuate revizii şi nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest sector de drum.

Drumarii le recomandă conducătorilor auto să respecte măsurile instituite şi să nu încerce să pătrundă pe sectorul închis.