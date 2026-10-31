„Există un criteriu foarte simplu prin care se poate măsura încrederea noastră în el: de câte ori va spune „nu” PSD-ului. De câte ori va refuza o semnătură. Aşa îl vom măsura, acolo vom vedea dacă e un premier de partea românilor sau un premier de partea privilegiaţilor. Mă tem că relaţia dintre Sorin Grindeanu şi Luca Niculescu va fi ca în proverbul acela: cine plăteşte lăutarii comandă muzica”, spune Fritz, potrivit News.ro.

Dominic Fritz critică propunerile pentru funcţia de prim-ministru formulate de preşedintele Nicuşor Dan, el spunând că persoanele non-conflictuale nu sunt şi cele capabile să se lupte cu PSD atunci cînd acesta "pradă" bugetul.

"Dragi colegi, nu vi s-a părut şi vouă straniu când ni s-au propus premieri a căror principală calitate era, cică, faptul că se înţeleg cu toată lumea, că sunt non-conflictuali? Păi cum să te baţi pentru români dacă stai cuminte, non-conflictual şi diplomatic când PSD începe din nou să prade bugetul? Pe Diana au primit-o la minister cu vuvuzele. Pe ministra PSD au primit-o cu buchete de flori. Cine credeţi că se ia de mafia pădurilor? Care dintre cele două credeţi că e în stare să le spună "nu" corupţilor? Pentru Luca Niculescu, domnul premier căruia îi urez sincer succes - pentru că succesul lui ar fi succesul României - dar pentru el există un criteriu foarte simplu prin care se poate măsura încrederea noastră în el: de câte ori va spune "nu" PSD-ului. De câte ori va refuza o semnătură. Aşa îl vom măsura, acolo vom vedea dacă e un premier de partea românilor sau un premier de partea privilegiaţilor. Mă tem că relaţia dintre Sorin Grindeanu şi Luca Niculescu va fi ca în proverbul acela: cine plăteşte lăutarii comandă muzica. Doar că invers. Grindeanu comandă muzica, Niculescu cântă, iar lăutarii trebuie să-i plătească românii", a afirmat Dominic Fritz sâmbătă, la congresul USR care se desfăşoară la Timişoara.

Liderul USR constată că Sorin Grindeanu "nici nu se ascunde" atunci cînd "dă termene" Guvernului.

"Iar după şase luni, PSD îl va evalua pe premier, să vadă dacă a cântat cum i s-a comandat", adaugă preşedintele USR.