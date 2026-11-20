Protestatarii denunță creșterea accelerată a costului vieții, majorarea taxelor de școlarizare, subfinanțarea sistemelor de educație și ceea ce consideră a fi complicitatea liderilor politici la războiul Israelului din Gaza, scrie CNN.

Grupuri de studenți din Marea Britanie, Franța, Spania, Italia și alte state europene au anunțat că vor întrerupe cursurile și vor participa la marșuri și manifestații. Acțiunile au loc după un val de proteste ale generației Z izbucnite în toamna acestui an, pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa unor măsuri guvernamentale pentru protejarea viitorului tinerilor în fața inteligenței artificiale nereglementate, șomajului ridicat și crizei climatice.

Mii de participanți în Germania, Italia și Marea Britanie

În orașul german Köln, din vestul țării, sunt așteptați până la 10.000 de studenți la manifestații, potrivit postului RTL Germania. Proteste au loc și în alte orașe germane, inclusiv Essen și Dortmund.

În Italia, mii de persoane au început deja să mărșăluiască în mai multe orașe, potrivit Sky TG24. Studenții din Roma, Genova, Bologna și Milano cer inclusiv oprirea reînarmării.

În Marea Britanie, elevi și studenți din peste 350 de școli, colegii și universități urmează să participe la acțiuni de protest, conform organizației Socialist Students, una dintre grupările implicate în mobilizare.

La Frankfurt, în Germania, manifestanții au afișat pancarte prin care au denunțat subfinanțarea școlilor, serviciilor sociale, culturii și sistemului sanitar, creșterea costului vieții și introducerea serviciului militar obligatoriu.

„Luptați pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor”

Adam Powell-Davies, președintele național al organizației Socialist Students, a declarat că tinerii nu vor accepta în tăcere reducerile bugetare din educație, în timp ce sunt alocate sume importante pentru război.

„Tinerii nu vor sta liniștiți în timp ce finanțarea școlilor, colegiilor și universităților noastre este redusă, iar pentru război se găsesc miliarde”, a afirmat acesta. „Luptați pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor.”

În capitala Italiei, Roma, protestatarii au scandat mesaje precum „Bani pentru școli, nu pentru război” și „Vrem să trăim fără costuri ridicate ale vieții”, potrivit Sky TG24.

Proteste anunțate și în România

Și în România au fost anunțate proteste, vineri, în București și alte patru orașe. La București, protestul este programat să înceapă la ora 17:00, în Piața Universității, potrivit unui anunț publicat pe Instagram de Youth Strike România.

În aceeași zi sunt anunțate manifestații și în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov, potrivit paginii de Instagram.

Organizatorii au transmis pe rețelele de socializare că protestul nu este față de anumite persoane.

„Pe 20 noiembrie, elevi, studenți și tineri din peste 25 de țări europene vor ieși în stradă. Ieșim în stradă pentru educație, locuințe, protecție socială, justiție climatică, și împotriva militarizării, nu împotriva unui personaj anume.”

De asemenea, reprezentanții grupului susțin că tinerii au tot mai puține perspective de viitor și critică efectele războaielor asupra generației lor.

„Studenții și tinerii din România și din toată lumea nu mai au perspective de viitor, lumea în care ne-am trezit adulți nu este nicidecum lumea care ne-a fost promisă. Suntem forțați să luptăm sau să suportăm consecințele devastatoare ale unor războaie în legătură cu care nici nu am fost întrebați vreodată.”