Dar nu vor merge la Moscova, ci preferă un loc de întâlnire „neutru”.

Putin i-a invitat pe europeni în Rusia pentru a afla cu ce va contribui Europa la negocierile de pace. Abia apoi va decide formatul viitoarelor discuții.

În drumul de întoarcere spre casă, Donald Trump i-a informat telefonic pe liderii europeni despre discuțiile purtate cu Vladimir Putin și Xi Jinping cu privire la Ucraina. Potrivit unor surse consultate de publicația Politico, le-ar fi sugerat să o lase mai domol cu susținerea militară pentru Kiev.

Jared Kushner, emisar american: „Președintele Trump le-a transmis un mesaj ferm (lui Xi și Putin) legat de dorința de a obține pacea și dorește să se implice energic în relația cu fiecare dintre ei pentru a atinge acest obiectiv. Cred că a plecat din China cu convingerea că pacea este posibilă și că trebuie să colaborăm cu toții pentru a o obține”.

Emisarii președintelui Trump s-au alăturat ieri liderilor europeni din cadrul Coaliției de Voință, reuniți la Berlin.

Au anunțat că Moscova tinde să accepte ideea ca Ucraina să primească garanții de securitate similare unui statut de membru NATO după încheierea războiului. Adică să primească ajutor militar atunci când e atacată.

Jared Kushner, emisar american: „Cred că i-am făcut pe ruși să accepte acest concept, potrivit căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5 al tratatului NATO”.

Președintele Franței a mers chiar mai departe și a readus în discuție aderarea Ucrainei la NATO.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „În contextul solicitărilor maximaliste emise de Rusia, ar trebui să redeschidem discuția privind primirea Ucrainei în NATO. Este un moment potrivit. Ucraina este o țară cu o armată numeroasă și bine echipată, iar în contextul actual de securitate, prezența ei în NATO este justificată”

Pe de altă parte, la finalul întrevederii tripartite de ieri, Vladimir Putin a transmis că nu renunță la revendicările teritoriale în Ucraina.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Ucraina spune că va păstra ceva timp cele 10 procente din Donbass. Însă dacă va veni momentul când nu va mai putea apăra acest teritoriu, atunci ce sens mai are să țină cu dinții de el?”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dacă am fi fost dispuși să ne lăsăm teritoriul în mâna agresorului, am fi făcut asta în 2022. Le-am transmis rușilor că, dacă vor să discute despre teritorii, trebuie să mi se adreseze mie. Dacă nu fac asta, atunci probabil nu este atât de important pentru ei”.

După invitația lansată lui Zelenski, Putin i-a poftit și pe europeni la Moscova, ca să discute despre războiul din Ucraina.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Trebuie să înțelegem ce intenționează Europa să aducă la aceste negocieri. Din acest motiv, am propus, prin canale diplomatice, ca europenii să vină la Moscova pentru a-și clarifica poziția”.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Suntem desigur deschiși la discuții cu Rusia. Am spus asta mereu. Aceste discuții trebuie să aibă loc curând și să implice Ucraina, Rusia, Europa și Statele Unite. Negocierile ar putea avea loc de pildă în Emiratele Arabe Unite”.

Ministrul de externe polonez a formulat una dintre concluziile trase de europeni după discuțiile trilaterale de ieri dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping.

Radosław Sikorski, Ministrul de Afaceri Externe al Poloniei: „Lingușirea este cel mai ieftin instrument în diplomație. Există însă și o zicală: Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești. Din păcate, cred că astfel de întâlniri nu ajută la încheierea războiului. Dimpotrivă, îi pot întări lui Putin impresia că se află într-o poziție mai puternică decât este în realitate. Să nu uităm că discuțiile au avut loc în marja unui summit economic, iar Rusia nu este nicidecum o mare putere economică”.