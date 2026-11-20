Ancheta arată cum, deși au existat promisiuni, finanțări europene și proiecte naționale, mulți copii din mediul rural continuă să se confrunte cu condiții insalubre la școală și grădiniță.

„Am filmat prin mai multe județe și am descoperit povești care reflectă rușinea administrației și lupta comunităților sărace. De la Vrancea și Iași și până la Dolj și Mehedinți, realitatea este amară: toaletele din fundul curții, improvizații insalubre și o lipsă de responsabilitate cronică la autoritățile locale. Am filmat în penitenciarul de maximă siguranță din Gherla, unde condițiile de igienă respectă standardele europene, oferind deținuților acces la toalete moderne, apă potabilă și spații decente. Contrastul dintre aceste condiții și cele din unele școli rurale este șocant”, spune Cosmin Savu.