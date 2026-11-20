Corespondent Pro TV: „Totul s-a petrecut la începutul acestei săptămâni. În timpul unei ore, elevei, în vârstă de 16 ani, i s-ar fi făcut rău, iar diriginta a dus-o la cabinetul medical al școlii. Ulterior, a fost anunțată și mama fetei, iar eleva a fost transportată la spital cu o ambulanță. Potrivit conducerii unității de învățământ, în urma discuțiilor cu eleva și cu părinții acesteia, a apărut suspiciunea că starea de rău ar fi fost provocată de consumul unor substanțe interzise. Deocamdată, polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate despre ce substanțe este vorba. De asemenea, nu este clar încă dacă aceste substanțe ar fi fost sau nu inhalate prin intermediul unui dispozitiv de vapat. Procurorii DIICOT cercetează și această posibilitate. Vineri, polițiștii au făcut mai multe verificări la liceu. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili și dacă aceste substanțe au fost consumate sau nu în incinta școlii. Și conducerea liceului a început o anchetă internă.”
Anchetă la un liceu din Cluj, după ce o elevă de 16 ani a ajuns la spital cu suspiciune de consum de droguri
Este anchetă la un liceu din Cluj, după ce unei eleve de 16 ani i s-a făcut rău la școală, posibil din cauză că ar fi consumat substanțe interzise. Fata a ajuns de urgență la spital.