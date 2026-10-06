Au fost 3 candidați pe loc, iar departajarea s-a făcut în urma unei probe practice în bucătărie.

Cele două cantine ale Universității Transilvania din Brașov au nevoie de 22 de ajutoare la gătit, servit și curățenie. Anunțul a strâns de trei ori mai mulți doritori, așa că s-a organizat o probă practică de departajare.

Studenții au trecut prin probe practice pentru locul de muncă

Raluca Podaru, bucătar șef: „Cum se mișcă, cum bate, cum ține ciocanul în mână, cum taie, cum spală vasele, cum se îngrijesc de curățenia din jurul lor. La băieți, când au bătut carnea, s-a văzut diferența dintre ei. Unul bătea mai încet, era mai stângaci.”

Zilnic, bucătăresele pregătesc 1.000 de porții de mâncare. Perioada de vârf este între orele 12 și 16, când studenții fac coadă ca să servească prânzul. E nevoie de forță, viteză și precizie pentru a căra tăvile.

Andreea Racoviță, bucătăreasă: „În primul rând, să nu-i tremure mâinile! Pentru că, dacă i-au tremurat mâinile, n-am făcut nicio treabă.”

Studenții primesc bani și mâncare

Studenții care trec probele vor lucra 50 de ore, în funcție de orarul de la facultate. Primesc în schimb 1.000 de lei pe lună și o masă caldă atunci când sunt la muncă.

Studentă: „Contează destul de mult, mai ales dacă stai la cămin. Pot să plătesc căminul, de exemplu.”

Studentă: „Am venit și eu să văd de ce sunt în stare. Sunt crescută la țară, experiență am.”

Laurențiu este anul 4 la inginerie electrică și dă a doua oară acest examen. În anul întâi l-a picat, iar acum încarcă din nou.

Laurențiu Pisău, student: „Cea mai grea probă? Bătutul cărnii cu ciocanul în condițiile în care nu pun mâna pe carne. Dar am mănuși.”

Un meniu cu ciorbă, fel principal și desert costă în medie 30 de lei, iar studenții pot lua masa și la pachet. Administratorii cantinei au observat însă că supele și ciorbele sunt tot mai puțin căutate, așa că vor să facă schimbări în meniu.

Dana Suciu, administratoarea cantinei: „O zi de șaorma și o zi de burger. Bănuiesc că în zilele alea vom vinde doar șaorma și burger. Pentru că înainte făceam 300 de ciorbe pe zi, acum am ajuns la 150. Nu mai mănâncă ciorbe.”

Căminele Universității Transilvania din Brașov au amenajate bucătării pe fiecare palier.

Studenții spun că tot mai rar își gătesc singuri din cauza dotărilor minime, dar și a igienei uneori precare.