„În data de 3.11.2026, Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Bucureşti pentru anul 2027, propus prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 505/2026. Cuantumul taxei este de 10 lei/zi (aproximativ 300 lei/lună), aplicabil tuturor persoanelor cazate pentru o perioadă mai mică de un an. În forma actuală a proiectului, sunt scutiţi doar studenţii cazaţi în căminele de stat”, au transmis, miercuri, studenţii într-un comunicat de presă.

ANOSR a iniţiat o petiţie adresată studenţilor care beneficiază de cazare de lungă durată în spaţiile destinate acestor servicii puse la dispoziţie de operatori privaţi, petiţie care a adunat aproximativ 1.500 de semnături.

„Semnatarii acesteia susţin extinderea scutirii de la plata taxei speciale aferente anului 2027 asupra tuturor studenţilor, indiferent de forma de cazare, prin modificarea corespunzătoare a proiectului de hotărâre şi a anexelor sale. Criticăm decizia autorităţilor administraţiei publice, care nu prevede mecanisme aplicabile diferenţiat pentru studenţii care beneficiază de cazare pe termen lung sau pentru persoanele care desfăşoară activităţi educaţionale de scurtă durată şi am atras atenţia asupra impactului social şi educaţional asupra măsurilor prevăzute de proiect încă de la instituirea taxei pentru anul 2026”, mai arată ANOSR.

Organizaţia precizează că a transmis un memoriu către Primăria Municipiului Bucureşti, cât şi amendamente prin care a argumentat necesitatea scutirii categoriilor menţionate mai sus de la plata taxei pentru promovarea turistică.

„Atragem atenţia asupra faptului că universităţile publice sau private nu asigură un număr suficient de locuri de cazare în căminele studenţeşti de stat pentru a acoperi cererea reală, ceea ce determină o parte semnificativă a studenţilor să se îndrepte către forme alternative de cazare privată, clasificate sau neclasificate, în scopul participării la activitatea didactică de la nivel universitar, cât şi la alte tipuri de activităţi educaţionale. Taxa suplimentară de promovare turistică (10 lei/noapte/turist) impune bariere în ceea ce priveşte accesul la activităţi educaţionale de lungă durată, situaţie în care astfel de taxe pot duce inclusiv la renunţarea studentului la parcursul educaţional, din considerente financiare”, susţin studenţii.

Aceştia consideră că vor fi afectaţi inclusiv elevii şi studenţii prezenţi în Bucureşti pentru desfăşurarea de activităţi educaţionale cu şedere de scurtă durată, precum: examene de admitere, sesiuni, colocvii, certificări, tabere educaţionale, concursuri şi olimpiade, şcoli de vară, cantonamente sportive, sesiuni de formare sau alte astfel de activităţi cu scop educaţional desfăşurate pe parcursul mai multor zile şi săptămâni.

„Astfel, solicităm autorităţilor administraţiei publice preluarea amendamentelor transmise de ANOSR, deoarece taxa de promovare turistică aduce dificultăţi financiare suplimentare persoanelor care fie (1) studiază în Bucureşti şi folosesc spaţiile de cazare privată pentru activităţi educaţionale de lungă durată, fie (2) folosesc spaţiile respective pentru desfăşurarea de activităţi educaţionale cu şedere de scurtă durată, enumerate anterior”, se mai arată în comunicatul de presă citat.