Peste 18.000 de candidaturi au fost depuse pentru posturile scoase la concurs de Lidl în Bosnia și Herțegovina, scrie BiznisInfo.ba, citat de tnlive.sk.

Este o cifră impresionantă, mai ales că firma nu a deschis încă niciun magazin în această țară.

Concurență mare pentru peste 1.000 de locuri de muncă

În luna august a acestui an, Lidl a lansat o amplă campanie de recrutare pentru peste 1.000 de angajați în magazinele pe care urmează să le deschidă în Bosnia și Herțegovina. Înscrierile au fost deschise în perioada 15 august – 30 septembrie, iar recrutarea a vizat 21 de orașe și localități.

Este vorba despre Sarajevo, Mostar, Gradiška, Modriča, Doboj, Laktaši, Banja Luka, Bihać, Gračanica, Brčko, Bijeljina, Zvornik, Zenica, Travnik, Kakanj, Livno, Čapljina, Vogošća, Sarajevo de Est, Kiseljak și Tešanj.

Între timp, compania a continuat procesul de selecție și pregătire a angajaților care vor lucra în primele magazine Lidl din Bosnia și Herțegovina. Lidl are deja peste 400 de angajați în această țară, iar în perioada următoare intenționează să recruteze peste 1.000 de lucrători pentru magazinele sale.

Numărul de 18.000 de candidaturi arată că piața muncii din Bosnia și Herțegovina păstrează un interes ridicat pentru locurile de muncă oferite de anumiți angajatori, în ciuda emigrării populației și a avertismentelor tot mai frecvente ale oamenilor de afaceri privind deficitul de personal.

Lidl a inaugurat în această săptămână centrul logistic și de distribuție din Lepenica, în apropiere de Kiseljak, o investiție în valoare de peste 250 de milioane de mărci convertibile.

Centrul Lidl are capacitatea de a aproviziona pe termen lung peste 100 de magazine din Bosnia și Herțegovina, ceea ce indică amploarea planurilor de extindere ale companiei pe această piață.

Prin urmare, actuala campanie de recrutare ar putea fi doar începutul, întrucât deschiderea de noi magazine în următorii ani va necesita angajări suplimentare. Primele magazine Lidl din Bosnia și Herțegovina ar urma să fie deschise în prima jumătate a anului viitor.