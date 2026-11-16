Reprezentanta României la Eurovision și câștigătoarea locului 3, Alexandra Căpitănescu a încins atmosfera pentru miile de studenți.

La început de drum sau la finalul studiilor, fiecare dintre cei prezenți a vrut să se bucure la maximum, alături de prieteni și colegi pe muzica artiștilor preferați.

Băiat: „Vreau să trăiesc cel mai frumos moment alături de iubirea mea”.

Băieți: „Noi suntem rezidenți de azi, mâine ne revenim cu o cafea”.

Băiat: „E cel mai tare festival de studenți care s-a organizat până acum. Eu sunt la master. Veniți și anul astă și la anul și peste 10 ani că-s cei mai tari oameni”.

În ciuda frigului de afară, ritmurile de reggaeton au încins atmosfera. Studenții au uitat de cursuri și dau extemporal la dans pe mese.

Giulia Boliac, Project Manager Festivalul UniFEST 2026: „Megaconcertul care a depășit anul acesta un record. Avem peste 3000 de participanți. Atmosfera este incendiară”.

Laurențiu-Gabriel Dincă, Președinte Uniunea Studenților din România: „Ne aflăm la a 25-a ediție a festivalului Unifest cu peste 150 de activități în 15 orașe din țară, de la Bucureștri, până la Iași, Cluj sau Oradea, unde studenții se distrază gratis, nu degeaba”.

Timp de o săptămână, tinerii din mai multe centre universitare din toată țara au putut paticipa la seri de karaoke, dezbateri, competiții sportive, concerte sau cursuri de prim-ajutor.