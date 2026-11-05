Potrivit procurorilor, suspecții formaseră o rețea de influență care proteja anumite activități ilicite în schimbul unor sume importante de bani.
Corespondent PROTV: „Polițiștii cercetați activau în cadrul serviciilor de permise, înmatriculări și evidența populației. Anchetatorii spun că, începând din iunie 2025 și până luna trecută, doi dintre suspecți ar fi identificat persoane care voiau să obțină mai repede acte de identitate sau înmatriculări auto sau chiar să treacă – fără emoții – examenul pentru obținerea permisului de conducere auto. Luau de la acești oameni sume cuprinse între 50 și 2.000 de euro, bani din care dădeau o parte polițiștilor, ca să rezolve solicitările respective. Mai mult, unul dintre cei doi indivizi ar fi împrumutat bani cu dobânzi mari unor sibieni, motiv pentru care este cercetat și pentru camătă. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu spun că, în acest dosar, vizează comiterea a peste 170 de infracțiuni, printre care cumpărare de influență, luare și dare de mită, complicitate la aceste fapte, dar și camătă.”