Poliţiştii ilfoveni se vor deplasa la adresa la care Călin Georgescu va efectua arestul la domiciliu pentru efectuarea verificărilor, întocmirea documentelor şi comunicarea obligaţiilor legale pe care acesta trebuie să le îndeplinească, în urma deciziei de luni a Curţii de Apel Bucureşti, scrie Agerpres.

Poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov - Serviciul de Investigaţii Criminale, structura Supravegheri Judiciare, vor demara activităţile specifice de supraveghere şi monitorizare. Persoana în cauză are obligaţia de a respecta măsura preventivă şi toate obligaţiile stabilite de instanţă, inclusiv aceea de a nu părăsi imobilul decât cu acordul instanţei, informează Biroul de presă al IPJ Ilfov.

Activităţile se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică, inclusiv prin verificări la domiciliu şi monitorizare electronică.

Luni, Curtea de Apel Bucureşti a respins contestaţia procurorilor DIICOT şi a dispus ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să fie plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Decizia este definitivă.

Georgescu a stat în Arestul Central din data de 29 septembrie.

Pe timpul cât se află în arest la domiciliu, Călin Georgescu trebuie să poarte o brăţară electronică de supraveghere şi este obligat să comunice periodic instanţei informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă.

Georgescu mai are o decizie de plasare în arest la domiciliu, luată miercurea trecută de Tribunalul Ilfov, şi aceasta atacată de DIICOT, dar dosarul încă nu a primit un termen la Curtea de Apel Bucureşti.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată săptămâna trecută pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, alături de omul său de încredere, Ionel Rusen.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.