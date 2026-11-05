Trupurile carbonizate au fost găsite de către pompieri, iar specialiştii spun că o lumânare ar fi provocat izbucnirea flăcărilor.

Alarma s-a dat joi dimineaţă în comuna Gârleni după ce vecinii au văzut fum şi flăcări ieşind de sub acoperiş. Vâlvătaia a cuprins rapid întreaga locuinţă şi nimeni nu a putut să intre în casă după cei doi.

Constantin Vârciu, vecin: „Dar de unde să ştie că întotdeauna poarta o are închisă, încuiată. Când au văzut flăcările atunci au ieşit vecinii să iasă să vadă”.

Elena Vârciu, vecină: „Ne-am speriat cum să nu. Păi ne-am trezit din somn cu zgomotul la maşinile care au venit aici, pompierii. Când am ieşit la stradă era flacăra mare, fum mare”.

Imediat localnicii au dat alarma. Când au venit pompierii, gospodăria era deja în întregime cuprinsă de flăcări, iar trupurile celor doi nu au mai putut fi recuperate decât la finalul misiunii.

Ancuţa Socaci, purtător de cuvânt ISU Bacău: „La sosirea la locul intervenţiei incendiul se manifestă generalizat la o casă de locuit pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp. Din nefericire, în interior au fost identificate 2 persoane carbonizate, este vorba despre o femeie şi un bărbat în vârstă de 59 respectiv, 72 de ani. Cauza probabilă foc deschis în spaţii închise”.

Cei doi locuiau împreună de câţiva ani. Bărbatul fusese cadru militar.

Viorel Popescu, vecin: „Nu aveau copii nu aveau pe nimeni”.

Ștefan Puşcaşu, primar Gârleni: „Nu au fost oameni cu probleme, nu au creat. În anii în care au fost aici nu ne-au creat probleme de genul, dar este păcat că la această vârstă a lor şi-au găsit sfârşitul în modul acesta. Ne pare rău, Dumnezeu să îi odihnească”.

Acum, anchetatorii continuă cercetările la fața locului pentru a confirma dacă o lumânare lăsată nesupravegheată a fost într-adevăr cauza tragediei.