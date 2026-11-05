Alerta a fost transmisă companiei în timp ce aeronava se apropia deja de destinație, astfel că nu a fost necesară schimbarea traseului.

Avionul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. Potrivit reprezentanților companiei, aeronava a rămas la sol, iar autoritățile aeroportuare au început verificările de securitate prevăzute în astfel de situații.

„Aeronava se află în prezent la sol pe Aeroportul București Otopeni, unde autoritățile aeroportuare competente efectuează inspecții de securitate în conformitate cu protocoalele și procedurile de securitate stabilite. Aceste verificări sunt încă în curs de desfășurare.”, a transmis Wizz Air.

În comunicatul transmis, Wizz Air a menționat că incidentul face parte dintr-o serie de amenințări cu bombă care au vizat mai multe companii aeriene din Europa în ultimele zile.

„Acest incident survine pe fondul unei serii de amenințări similare cu bombă care au afectat mai multe companii aeriene din întreaga Europă în ultimele zile. Wizz Air nu este singura companie aeriană vizată, alte companii aeriene confruntându-se, de asemenea, cu amenințări care au dus la devierea zborurilor și la efectuarea de controale de securitate.

Wizz Air cooperează pe deplin cu autoritățile competente și ia toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor aflate la bord. Siguranța și securitatea pasagerilor și a echipajului nostru rămân prioritatea noastră principală.”, a mai transmis compania.