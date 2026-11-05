Profesorul de științe politice Vladimir Tismăneanu, de la Universitatea Maryland, consideră că președintele american este dominat de dorința de răzbunare și de acumularea de avere și avertizează asupra efectelor comportamentului său asupra instituțiilor americane.

Trump este dominat de instinctul răzbunării și de cel al acumulării

Într-un interviu acordat lui Cosmin Stan pentru Știrile Pro TV, care a relatat despre alegeri de la Washington, profesorul a fost întrebat dacă Donald Trump s-a simțit trădat de electorat și de democrați, iar acest lucru l-a transformat într-un lider înfuriat.

„El a devenit Contele de Monte-Cristo. El a devenit: «Sunt omul care vrea să plătească polițele. Cui poate el». E vorba de cineva care vine obsedat, practic, nu de faptul că i s-au furat alegerile din 2020. Deci este un om posedat de două instincte: instinctul răzbunării și instinctul acumulării, deci nu poate să le stăpânească. Este ca un personaj. Și aceste două vicii fundamentale, viciul răzbunării și viciul agonisirii, le are din plin. Putea să se liniștească, nu era nevoie să mai acapareze în mod ilicit încă două miliarde și încă patru miliarde, în ultimă instanță, în niciun caz din poziția de președinte al Statelor Unite. Sigur, e dreptul lui să facă ce vrea în timpul liber, cât timp nu încalcă legile, dar, când este președintele Statelor Unite, este un conflict de interese. Iar ideea conflictului de interese la cel mai înalt nivel al celei mai puternice țări din lume este ceva care nu trimite un semnal deloc favorabil celor care luptă împotriva cleptocrațiilor autoritare. Deci el s-a apropiat exact de această formulă a cleptocrației autoritare”, a declarat Vladimir Tismăneanu.

„Numai un Trump șocat putea să-i felicite pe democrați”

Profesorul consideră că rezultatul alegerilor l-a luat prin surprindere pe Donald Trump și că reacția sa imediată arată amploarea șocului politic.

„În primul rând, trebuie să se trezească din șoc, pentru că numai un Trump șocat putea să-i felicite pe democrați. Deci cred că este anesteziat în momentul de față. Dar, în momentul de față, poate să existe un Trump cu chip uman? Era întrebarea care i-a fost pusă cândva lui Adam Michnik: «Poate să existe un comunism cu chip uman?». Și răspunsul știți care este. Nu poate să existe decât un comunism cu dinții sparți. Deci cred că avem un Trump cu dinții sparți. Ăsta e adevărul, nu din nou un animal încolțit”, a afirmat acesta.

Vladimir Tismăneanu consideră că noua configurație politică ar putea aduce o schimbare și în raportul dintre administrație și instituțiile statului american. Profesorul vorbește despre o reorientare a judecătorilor și despre revenirea statului de drept în prim-plan.

„Cred că, în primul rând, este și o reorientare sau o regândire între judecători. Și, doi, este foarte clar, o trezire a statului de drept. Adică judecătorii americani și-au făcut treaba în toată perioada asta. Nu mă refer neapărat la Curtea Supremă. Deci ce se va petrece acum? Cred că va reveni omenia în piața publică americană. A dispărut și a fost extrem de grav, iar revolta generației tinere este exact în numele acestor valori. Revolta generației tinere este exact în numele acestor valori. Este o generație care nu știe ce se va întâmpla cu ei, știe că nu va trăi atât de bine precum părinții lor. În momentul de față, cei mai mulți tineri, chiar cu colegiul terminat, nu au joburi”, a explicat profesorul.

Corupția și apropierea de miliardari i-ar fi afectat imaginea lui Trump

Un alt element care ar fi cântărit în rezultatul electoral este percepția privind corupția la cel mai înalt nivel și relațiile președintelui cu unii dintre cei mai bogați oameni de afaceri americani, susține Tismăneanu.

El consideră că asocierea cu Elon Musk și Peter Thiel a afectat imaginea președintelui american, inclusiv prin comportamentul public și alianțele pe care acesta le-a construit.

„S-a mai vorbit despre ceva important. Această campanie electorală a cântărit, pare-se, destul de mult corupția la cel mai înalt nivel, care e un element la care nu se gândea nimeni în Statele Unite, nu până acum, cel puțin privind din afară. Foarte mult rău i-a făcut, în această privință, Elon Musk, deci înfrățirea cu grupul acesta de milionari cinici, miliardari, Peter Thiel, Elon Musk. A fost perceput, și prin comportamentul personal, dar și prin alianțe”, a declarat Valdimir Tismăneanu.