Doi polițiști din Gorj, anchetați pentru cămătărie. Împrumutau bani colegilor și cereau dobânzi de până la 100%
Doi agenți de poliție din Gorj sunt anchetați pentru cămătărie. Ar fi dat bani cu împrumut unor colegi, în repetate rânduri, și le-ar fi cerut dobânzi foarte mari.
Sursa: ProTV
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Au fost făcute în acest caz mai multe percheziţii marți dimineaţă, inclusiv la câteva posturi de poliţie. În dosar sunt cercetaţi şi doi civili.
Unul dintre cazuri a atras atenţia poliţiştilor de la Control Intern, la începutul acestui an, când a şi fost începută ancheta.
Atunci, unul dintre suspecţi, un agent din Rovinari, Gorj, i-a împrumutat unui bărbat 4.000 de lei, însă i-a cerut înapoi de două ori mai mult. Verificările făcute i-au condus pe anchetatori şi la un al doilea poliţist implicat, tot din Rovinari.
Dobânzile percepute de ei variau, de regulă, între 20 şi 40%, spun surse din anchetă. În dosar mai sunt implicate două persoane - civili, apropiaţi ai poliţiştilor.
În dosarul deschis pentru camătă, fals şi abuz în serviciu s-au făcut 10 percheziţii dimineaţă, inclusiv la posturi de poliție. Iar la audieri au ajuns mai multe persoane.
Conducerea Inspectoratului de Poliţie Gorj a transmis că se delimitează ferm de astfel de comportamente.
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