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Au fost făcute în acest caz mai multe percheziţii marți dimineaţă, inclusiv la câteva posturi de poliţie. În dosar sunt cercetaţi şi doi civili.

Unul dintre cazuri a atras atenţia poliţiştilor de la Control Intern, la începutul acestui an, când a şi fost începută ancheta.

Atunci, unul dintre suspecţi, un agent din Rovinari, Gorj, i-a împrumutat unui bărbat 4.000 de lei, însă i-a cerut înapoi de două ori mai mult. Verificările făcute i-au condus pe anchetatori şi la un al doilea poliţist implicat, tot din Rovinari.

Dobânzile percepute de ei variau, de regulă, între 20 şi 40%, spun surse din anchetă. În dosar mai sunt implicate două persoane - civili, apropiaţi ai poliţiştilor.

În dosarul deschis pentru camătă, fals şi abuz în serviciu s-au făcut 10 percheziţii dimineaţă, inclusiv la posturi de poliție. Iar la audieri au ajuns mai multe persoane.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Gorj a transmis că se delimitează ferm de astfel de comportamente.