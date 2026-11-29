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Biletul câştigător a fost completat cu două variante la Joker, iar acesta este al patrulea premiu de categoria I câştigat la acest joc în 2026.

Ultima dată, premiul de categoria I la Joker a fost câştigat pe 18 octombrie 2026 şi a avut o valoare de peste 10 milioane de lei.

Potrivit regulamentului de organizare şi administrare a jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile de la data tragerii pentru a-şi revendica premiul.