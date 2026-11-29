S-a câștigat marele premiu la Joker, de peste 594.700 de euro. Cât a costat biletul norocos
Marele premiu la Joker, în valoare de 3,177 milioane de lei (peste 594.700 de euro), a fost câştigat la tragerea de duminică, biletul norocos fiind jucat online, pe platforma joaca.loto.ro, cu numai 14,50 lei, a anunţat Loteria Română.
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Biletul câştigător a fost completat cu două variante la Joker, iar acesta este al patrulea premiu de categoria I câştigat la acest joc în 2026.
Ultima dată, premiul de categoria I la Joker a fost câştigat pe 18 octombrie 2026 şi a avut o valoare de peste 10 milioane de lei.
Potrivit regulamentului de organizare şi administrare a jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile de la data tragerii pentru a-şi revendica premiul.
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