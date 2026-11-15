Un report de peste 1,75 milioane de lei (peste 328.900 de euro) este în joc la Joker, la categoria I, pentru tragerea de duminică, 15 noiembrie, în timp ce la Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 1,06 milioane de lei (peste 199.800 de euro), informează Loteria Română.

La Loto 6/49, în urma câştigării premiului de categoria I la tragerea de joi, 12 noiembrie, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru tragerea de duminică.

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 80.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 527.700 de lei (peste 98.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul depăşeşte 41.700 de lei. La Super Noroc, la categoria I, se înregistrează un report de peste 540.900 de lei (peste 101.100 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 noiembrie, a fost câştigat premiul de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 lei (980.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 40-020 din Călăraşi şi a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 şi două variante la Noroc, preţul acestuia fiind de 32,50 lei. Acesta este al patrulea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

De asemenea, la aceeaşi tragere s-a înregistrat un câştig de categoria a II-a, în valoare de 241.406,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Sectorul 6 al Capitalei.