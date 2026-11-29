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Alții au plecat din pescării cu o pungă de carași vii, la 15 lei kilogramul, sau cu fileuri de pește-spadă de 50 de lei o bucată. În următoarea săptămână sunt încă cinci zile în care credincioșii pot pune, alături de pește, și un pahar cu vin.

Ei, aliniați militărește și întorși periodic de o parte pe alta. Ele, șprițate sub formă de flori, pe felii de lămâie. Peștii și icrele au defilat continuu din bucătăriile cherhanalelor de la mare spre clienții care așteptau la mese.

Sorin Rusu, bucătar: „Calcan, lufar, stavrid. Fripte la plită, prăjite, saramură, plachie, fiecare după gust”.

Reporter: „Țineți post?”.

Client: „Da. Îmi și place peștele mult și normal că profit”.

În orașele fără un luciu de apă aproape, oamenii au luat dezlegarea în propriile mâini.

Bucătar: „E domeniul meu, peștele, e viața mea!”.

Pentru o masă întinsă, unele gazde au cumpărat un crap. Pentru altele, a fost suficientă doar o rondea de somn proaspăt. Dar tot de 9 kilograme.

Corespondent Pro TV: „Să lămurim legătura dintre pește și creștinism. A început cu expresia „Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu”, al cărei acronim era ICHTIS, aceeași grafie ca a cuvântului „pește”. Apoi, Hristos și-a ales apostolii dintre pescari și a asemănat misiunea lor de creștinare cu o aruncare a năvodului în mulțime. Creștinii prigoniți desenau simbolul peștelui în catacombe și pe sarcofage pentru a se recunoaște între ei. Iar în Cartea Sfântă apare înmulțirea pâinilor și a peștilor”.

În zilele noastre, cumpărătorii nu înmulțesc, ci împart banii. A fost și o cale de mijloc între nota de plată a restaurantelor, care impune o dezlegare largă a pungii, și peștele gătit în casă, al cărui miros trezește tot cartierul. În târgurile tradiționale s-au vândut feluri de-a gata, calde sau de încălzit acasă.

Marian Cuzdrioreanu, bucătar: „Biban, dorada, avem guvizi, uite, în partea asta este hamsie. Salată de icre de crap, de știucă, scrumbie marinată, zacuscă, pește afumat și mai avem încă 8 dezlegări la pește!”.

Abia apoi ortodocșii s-ar putea întoarce, fără regrete, la preferințele de sezon.