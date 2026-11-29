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Autoritățile precizează că noile reglementări nu au rolul de a bloca piața, ci de a elimina practicile comerciale înșelătoare prin care carnea veche sau congelată era vândută consumatorilor drept produs proaspăt.

Regula de 8 zile

Printr-un ordin comun MADR – ANSVSA – ANPC (nr. 316/1.023/711/2026), se stabilește o regulă strictă de bun-simț sanitar-veterinar: produsul vândut la raft sau la vitrina asistată sub denumirea de „carne proaspătă de porc refrigerată” trebuie să provină de la animale sacrificate cu maximum 8 zile înainte.

Carnea provenită din importuri nu este interzisă, însă regimul ei de vânzare devine mult mai clar. Dacă este livrată congelată, va fi vândută exclusiv în această stare (cu data congelării și termenul de valabilitate vizibile pe etichetă) sau va fi direcționată către unitățile de procesare. Actul normativ interzice expres reintroducerea în circuitul de vânzare refrigerată a cărnii anterior congelate, inclusiv după ce aceasta a fost decongelată, tranșată sau reambalată.

Carnea autohtonă ajunge la raft în 24-48 de ore

MADR demontează afirmațiile potrivit cărora termenul de 8 zile de la sacrificare ar lăsa consumatorul cu un interval mult prea scurt pentru preparare. Pe circuitul național scurt (fermă – abator – unitate de tranșare – magazin), procesele de răcire a carcasei, tranșare și livrare în lanț frigorific durează între 24 și 48 de ore.

Astfel, carnea de porc din fermele și abatoarele românești ajunge în vitrine cu 6-7 zile reale de valabilitate, un timp mai mult decât suficient pentru o rotație optimă a stocurilor și pentru consumul casnic. Mai mult, majoritatea lanțurilor de retail modern au deja programe funcționale de promovare a lanțului scurt și a trasabilității, în deplină concordanță cu strategiile Uniunii Europene.

Combaterea risipei și a practicii de „reîmprospătare”

Reglementarea răspunde direct necesității de a stopa practica prin care loturi de carne cu vechime ridicată erau decongelate, reambalate și reetichetate în unitățile de tranșare, prelungindu-li-se artificial termenul de valabilitate. Totodată, impunerea unui termen clar descurajează blocarea depozitelor cu marfă transportată mii de kilometri și determină comercianții să facă comenzi predictibile, reducând risipa alimentară și garantând siguranța microbiologică a produsului.

Reacția ministrului Florin Barbu

Ministrul Agriculturii a explicat rațiunea din spatele acestor măsuri, subliniind că scopul este protejarea consumatorului și a producătorului autohton: