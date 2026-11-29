Extrageri Loto 6/49, 5/40, Joker și Noroc, duminică, 29 noiembrie. Premiile uriașe puse în joc
Duminică, 29 noiembrie, vor avea loc tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerile de joi, Loteria Română a acordat 13.600 de câştiguri, în valoare totală de peste 4,43 milioane de lei.
Sursa: StirilePROTV
Generează rezumat cu AI
Loteria Română suplimentează cu 250.000 de lei fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 pentru tragerea de duminică, 29 noiembrie, în timp ce la Joker, la aceeaşi categorie, este în joc un report de 2,85 milioane de lei (peste 534.600 de euro), iar la categoria a II-a de peste 48.200 de lei.
La Noroc Plus, reportul cumulat depăşeşte 199.100 de lei (peste 37.200 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 991.100 de lei (peste 185.500 de euro).
De asemenea, la Super Noroc, reportul cumulat este de peste 594.400 de lei, respectiv 111.200 de euro.
Suplimentarea fondului de câştiguri la Loto 6/49 vine după ce, la tragerea de joi, 26 noiembrie, a fost câştigat premiul de categoria I, în valoare de 3.029.871,28 de lei (peste 567.000 de euro).
Biletul norocos a fost jucat la agenţia 40-009 din Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, şi a fost completat cu două variante simple, preţul acestuia fiind de 16,50 lei. Acesta este al cincilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.
La aceeaşi tragere s-au înregistrat şi trei câştiguri de categoria a II-a la Loto 6/49, în valoare de 71.948,80 de lei fiecare. Biletele au fost jucate la agenţii din Bârlad şi Bucureşti, sectorul 3, precum şi online, pe joaca.loto.ro.
Tot joi, la Loto 5/40 a fost câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 112.058,50 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenţie din Piatra Neamţ.
Video recomandate
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 - peste 10,07 milioane de euro
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 - peste 10,07 milioane de euro
Salon de cosmetică din Iași, avariat de un incendiu. Un individ ar fi aruncat un cocktail Molotov
Câștigătorul celor 9,6 milioane euro la Loto și-a ridicat premiul. Are 30 de ani și a transmis un mesaj jucătorilor
Câți bani va primi, de fapt, câștigătorul marelui premiu de 9,7 milioane de euro la Loto 6/49
Summit în China. Donad Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping înainte de trilaterala cu Vladimir Putin
Summit în Shenzhen. Liderii celor trei mari puteri nucleare ale lumii - SUA, China și Rusia - au început discuțiile
GTA 6 este cel mai precomandat joc din istorie
Un robot a inaugurat institutul de inteligență artificială de la Cluj. Investiție de peste 140 de milioane de lei
Stațiunile montane se pregătesc pentru sezonul de schi. Cât costă o zi pe pârtie
Un tânăr din Iași a improvizat o frizerie pe trecerea de pietoni, pe un bulevard aglomerat. VIDEO
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit