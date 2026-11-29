Generează rezumat cu AI

Loteria Română suplimentează cu 250.000 de lei fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 pentru tragerea de duminică, 29 noiembrie, în timp ce la Joker, la aceeaşi categorie, este în joc un report de 2,85 milioane de lei (peste 534.600 de euro), iar la categoria a II-a de peste 48.200 de lei.

La Noroc Plus, reportul cumulat depăşeşte 199.100 de lei (peste 37.200 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 991.100 de lei (peste 185.500 de euro).

De asemenea, la Super Noroc, reportul cumulat este de peste 594.400 de lei, respectiv 111.200 de euro.

Suplimentarea fondului de câştiguri la Loto 6/49 vine după ce, la tragerea de joi, 26 noiembrie, a fost câştigat premiul de categoria I, în valoare de 3.029.871,28 de lei (peste 567.000 de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agenţia 40-009 din Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, şi a fost completat cu două variante simple, preţul acestuia fiind de 16,50 lei. Acesta este al cincilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

La aceeaşi tragere s-au înregistrat şi trei câştiguri de categoria a II-a la Loto 6/49, în valoare de 71.948,80 de lei fiecare. Biletele au fost jucate la agenţii din Bârlad şi Bucureşti, sectorul 3, precum şi online, pe joaca.loto.ro.

Tot joi, la Loto 5/40 a fost câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 112.058,50 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenţie din Piatra Neamţ.