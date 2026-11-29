Generează rezumat cu AI

Circulaţia este oprită complet, fiind deviată pe DN 65, prin localitatea Albota. În zonă, intervin pompierii militari din Olt, potrivit News.ro.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că pe DEX 12 Craiova-Piteşti, la kilometrul 80, în apropierea localităţii Optaşi, din judeţul Olt, a avut loc un accident rutier între două autoturisme şi o autoutilitară ce transporta lemne. În urma evenimentului, cinci persoane au suferit leziuni şi necesită îngrijiri medicale la faţa locului, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, circulaţia rutieră este oprită total, fiind deviată pe DN 65, prin localitatea Albota. Poliţiştii rutieri estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 19:30.