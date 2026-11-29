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Potrivit unui bilanţ transmis, duminică, de ISU Bucureşti-Ilfov, 95 de intervenţii au avut loc în Capitală şi nouă în judeţul Ilfov, potrivit Agerpres.

"În municipiul Bucureşti, echipajele de intervenţie au acţionat pentru îndepărtarea a 51 de copaci căzuţi pe carosabil, imobile sau peste autoturisme, pentru îndepărtarea a trei panouri publicitare şi a 39 de elemente de construcţie desprinse. Totodată, au fost gestionate două situaţii în care au fost afectate semafoare. În urma acestor evenimente, 17 autoturisme au fost avariate. În judeţul Ilfov, intervenţiile au vizat îndepărtarea a trei copaci şi a şase elemente de construcţie", au precizat reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov.

Echipajele ISU Bucureşti-Ilfov rămân mobilizate pentru gestionarea tuturor situaţiilor de urgenţă şi înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice.