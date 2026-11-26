Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 26 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare
Joi, 26 noiembrie, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile loto de duminică, 22 noiembrie, Loteria Română a acordat câștiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
DIN ARTICOL
Rezultatele loto din 26 noiembrie 2026
Joker: 44, 31, 1, 19, 42 +3
Noroc Plus: 9 5 2 8 5 5
Loto 5 din 40: 39, 1, 27, 10, 32, 7
Super Noroc: 3 2 0 7 1 9
Noroc: 7 0 5 4 5 4 7
Loto 6 din 49: 6, 34, 36, 8, 39, 38
Report de peste 492.500 de euro la Joker
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,38 milioane de lei (peste 445.400 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 259.300 de euro).
La Joker, la categoria I, există un report în valoare de peste 2,63 milioane de lei (peste 492.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 159.400 de lei (peste 29.800 de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, este înregistrat un report în valoare de peste 893.500 de lei (peste 167.000 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 63.200 de lei (peste 11.800 de euro).
La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 581.300 de lei (peste 108.600 de euro).
Premiul câștigat la Loto 6 din 49, la ediția trecută
La extragerea Loto 6/49 din 12 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 5.226.582,80 de lei (980 de mii de euro).
Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Călărași, și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și doua variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei.
Video recomandate
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 - peste 10,07 milioane de euro
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 - peste 10,07 milioane de euro
Summit în China. Donad Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping înainte de trilaterala cu Vladimir Putin
Summit în Shenzhen. Liderii celor trei mari puteri nucleare ale lumii - SUA, China și Rusia - au început discuțiile
GTA 6 este cel mai precomandat joc din istorie
Un robot a inaugurat institutul de inteligență artificială de la Cluj. Investiție de peste 140 de milioane de lei
Stațiunile montane se pregătesc pentru sezonul de schi. Cât costă o zi pe pârtie
Un tânăr din Iași a improvizat o frizerie pe trecerea de pietoni, pe un bulevard aglomerat. VIDEO
Seceta din acest an a pus în mare pericol brazii de Craciun. S-au uscat în lipsa apei sau nu mai sunt de un verde intens
Copiii sub 15 ani riscă să nu mai aibă acces la rețelele sociale
Românii renunță la mașinile noi din cauza costurilor tot mai mari. Motocicletele și autoturismele second-hand, tot mai căutate
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit