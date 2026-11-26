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Rezultatele loto din 26 noiembrie 2026

Joker: 44, 31, 1, 19, 42 +3

Noroc Plus: 9 5 2 8 5 5

Loto 5 din 40: 39, 1, 27, 10, 32, 7

Super Noroc: 3 2 0 7 1 9

Noroc: 7 0 5 4 5 4 7

Loto 6 din 49: 6, 34, 36, 8, 39, 38

Report de peste 492.500 de euro la Joker

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,38 milioane de lei (peste 445.400 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 259.300 de euro).

La Joker, la categoria I, există un report în valoare de peste 2,63 milioane de lei (peste 492.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 159.400 de lei (peste 29.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este înregistrat un report în valoare de peste 893.500 de lei (peste 167.000 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 63.200 de lei (peste 11.800 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 581.300 de lei (peste 108.600 de euro).

Premiul câștigat la Loto 6 din 49, la ediția trecută

La extragerea Loto 6/49 din 12 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 5.226.582,80 de lei (980 de mii de euro).

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Călărași, și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și doua variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei.