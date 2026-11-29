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Rafalele de 80 de kilometri pe oră au lăsat în urmă pagube însemnate.

Acolo unde a nins, vijelia a spulberat zăpada și a îngreunat circulația. Iar pe litoral toate porturile au rămas închise din cauza furtunii. De la noapte vine gerul.

Viscolul a spulberat sudul țării a troienit zăpada și a îngreunat intervențiile drumarilor.

În Teleorman, utilajele de deszăpezire au dus o luptă continuă cu nămeții. Pe DN 65E și pe DN 51A, între Zimnicea și Piatra, circulația a fost oprită.

Și în Capitală vântul tăios a frânt arbori și acoperișuri. Au fost rafale și de 70 km/h.

În Sectorul 4, un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste două mașini parcate.

Sâmbătă noapte, utilajele de deszăpezire au intervenit în tot județul Constanța. A nins câteva ore, dar vântul puternic a spulberat zăpada și pe unele drumuri s-a circulat cu dificultate. Pe drumul județean 222, între Peștera și Pietreni, a fost scos din zăpadă un autoturism în care se aflau două persoane. Din fericire, nu au fost rănite și nu au necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii de la ISU Dobrogea au intervenit pe Bulevardul Mamaia pentru a îndepărta elemente desprinse de pe fațada unei clădiri.

Și marea este furioasă. Valurile puternice trec peste balustrada de pe faleză.

Corespondent PRO TV: „Pe litoral se înregistrează 1 grad Celsius, însă din cauza vântului care suferă cu putere, temperatura resimțită este de minus 12 grade. În largul mării este furtuna de gradul 8-9, asta înseamnă valurile pot depăși 7 metri înălțime”.

În portul Constanța, activitatea a fost suspendată și duminică.

Sebastian Neculai - operator Autoritatea Navală Română: „Vântul este foarte puternic, forța 8 Beaufort undeva la 50-70 de km pe oră. Navele din port rămân la cheu, nu iese nimeni”.

Marea a schimbat poziția navei Mariam M, care a eșuat la Vadu. În urmă cu o săptămână prova acesteia a fost îndreptată spre larg Acum vaporul a fost întors 180 de grade și este cu prova spre țărm, foarte aproape de plajă.

Corespondent PRO TV: „Timp de aproape 4 ore, localități din județele Buzau, Brăila, Ialomița și Călărași au fost sub avertizare de Cod portocaliu. Oamenilor li s-a spus printr-un mesaj RO-Alert că ar fi mai bine să rămână în locuințe, pentru că vântul a bătut cu 70, până la 80 de kilometri la oră."

În Buzău, chiar în centru, un castan a fost smuls din rădăcini. În cădere, a pus la pământ un stâlp de beton, care s-a prăvălit peste o mașină aflată la semafor. Șoferul, care era singur în autoturism, a trecut prin momente dificile, până când un martor l-a ajutat să deschidă ușa.

Și în Brăila vântul a adus numai probleme.