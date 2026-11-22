Rezultatele loto din 22 noiembrie 2026

Loto 6 din 49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Report de peste 433.000 de euro la Joker, la tragerea din 22 noiembrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,54 milioane de lei (peste 288.100 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 250.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 433.600 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 162.000 de lei (peste 30.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 130.900 de lei (peste 24.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 767.000 de lei (peste 143.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 564.200 de lei (peste 105.500 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 12 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 de lei (980.000 de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 22.10.2026 și a fost în valoare de 17.760.754,40 de lei.