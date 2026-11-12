Ministrul dă asigurări că MAE, prin reţeaua consulară, urmăreşte îndeaproape respectarea tuturor drepturilor sale şi monitorizează condiţiile de detenţie şi starea de sănătate a Alinei, potrivit News.ro.

”Am discutat astăzi cu familia Alinei Apostol, cetăţean român aflat în executarea unei pedepse privative de libertate în China, pentru a-i asigura că Ministerul Afacerilor Externe este angajat în susţinerea cazului ei”, anunţă ministrul de Externe, pe Facebook.

Dan Neculăescu arată că, prin reţeaua consulară, urmăresc îndeaproape respectarea tuturor drepturilor sale şi monitorizează condiţiile de detenţie şi starea de sănătate a Alinei şi menţin un dialog constant cu autorităţile locale competente.

”Demersurile noastre se desfăşoară în coordonare cu Ministerul Justiţiei, într-un cadru de cooperare interinstituţională adaptat specificului acestui caz. Aşa cum am spus încă de la audierile parlamentare, la MAE vom intensifica eforturile diplomatice pentru soluţionarea acestor situaţii dificile şi nu voi face niciun pas înapoi de la un dialog pe aceste teme”, arată Neculăescu.

Ministerul Justiţiei a transmis, referitor la cazul Alinei Apostol, care execută în China o pedeapsă decisă de instanţele din această ţară, că autorităţile chineze au precizat în mod repetat că finalizarea procedurii de transferare în România a femeii este condiţionată de achitarea despăgubirilor restante către victimele infracţiunii.

Cazul Alinei Apostol

Reprezentanţii MJ au precizat că ministerul nu are un temei legal care să îi permită achitarea obligaţiilor financiare, dar, având în vedere efortul financiar considerabil pe care îl presupune achitarea sumelor restante, au discutat cu familia femeii condamnate pentru a găsi modalităţi alternative de plată, astfel încât să fie îndeplinite condiţiile pentru a fi transferată.

Profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China pentru o ”fraudă” de 80 de dolari, anunţă că intră în greva foamei pentru a atrage atenţia asupra situaţiei Alinei Apostol, românca încarcerată de aproape nouă ani în China şi în privinţa căreia autorităţile române nu fac demersuri pentru a o aduce acasă deşi acest lucru ar fi posibil, conform cooperării internaţionale în materie penală.

Alina Apostol a fost condamnată, în iulie 2019, de Curtea Populară din oraşul Quanzhou la 13 ani şi jumătate de detenţie pentru o fraudă cu cardul bancar. Sentinţa a fost parţial recunoscută de autorităţile din România, infracţiunea fiind asimilată celei de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces la un sistem informatic, prevăzute în legislaţia românească. Printr-o sentinţă din martie 2023 a Curţii de Apel Bucureşti, autorităţile judiciare române au adaptat pedeapsa aplicată de autorităţile chineze la 9 ani şi 4 luni de închisoare. Curtea de Apel a dispus transferul într-un penitenciar din România, în baza cooperării internaţionale în materie penală. Cu toate acestea, autorităţile nu au dus-o în ţară pe femeia condamnată.