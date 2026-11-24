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În această primă etapă, serviciul va fi disponibil exclusiv pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care au domiciliul în România.

Potrivit MAE, pregătirile tehnice şi testările au fost realizate în coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

„Pentru depunerea cererii, solicitanţii trebuie să se prezinte personal la ghişeul consular şi să aibă asupra lor, în original, toate documentele necesare, inclusiv dovada adresei de domiciliu din România. Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, iar găzduitorul se află în România, se acceptă procura sau declaraţia notarială privind acordul găzduitorului”, precizează MAE.

Sursa citată adaugă că în această etapă este obligatorie prezentarea documentelor justificative în original, până când interogarea electronică a bazei de date a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) devine operaţională.

Expedierea CEI către misiunile diplomatice şi oficiile consulare se face în cel mult 45 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în statele membre ale Uniunii Europene, respectiv 60 de zile lucrătoare pentru cele depuse în state terţe.

După adoptarea actului normativ şi activarea serviciului, cetăţenii vor putea accesa platforma www.econsulat.ro, selectând ţara în care se află şi serviciul „Carte Electronică de Identitate”, pentru a verifica lista completă a actelor necesare şi a solicita programarea.

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, eliberarea CEI va fi posibilă într-o etapă ulterioară, în funcţie de dezvoltarea fluxului informatic şi procedural, temă pe care MAE şi MAI continuă consultările tehnice. Tot de la 2 decembrie 2026, simultan cu lansarea preluării cererilor pentru CEI, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor sista preluarea serviciilor consulare conexe eliberării cărţii de identitate model 1997.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că modelul vechi nu este recomandat ca document de călătorie.