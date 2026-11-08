Cunoscută de toți drept Roxy, tânăra locuia de mai mulți ani în capitala regiunii Abruzzo. A lucrat inițial ca barmaniță, apoi a devenit asistentă într-un cabinet stomatologic. În urma ei au rămas tatăl, Mihai, mama, Maria, și fratele, Alexandru. Vestea morții sale a provocat o profundă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o și al comunității din L'Aquila, care este acum alături de familia îndoliată, relatează Il Capoluogo.

Accidentul s-a produs la kilometrul 15+100 al Drumului Național 17. Din motive care sunt încă investigate, mașina condusă de tânăra de 27 de ani, un Ford Focus, s-a ciocnit frontal cu un camion care transporta o macara. Autoturismul a rămas prins sub vehiculul de mare tonaj.

La fața locului au intervenit echipaje medicale, inclusiv o ambulanță și un elicopter SMURD, precum și carabinierii și reprezentanți ai companiei ANAS, care administrează infrastructura rutieră. Medicii nu au mai putut însă să facă nimic pentru a-i salva viața tinerei.

Traficul a fost blocat temporar pe ambele sensuri pentru efectuarea cercetărilor și asigurarea condițiilor de siguranță rutieră. Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.