Midterms 2026. Rezultatele alegerilor din SUA. O româncă a câștigat în Texas pentru democrați. Cine este Mihaela Pleșa

Politiciana, ai cărei părinți au emigrat din România în Statele Unite, a intrat în legislativul american în 2022, iar acum a candidat pentru un nou mandat într-un stat dominat electoral de republicanii lui Donald Trump.

Fie că v-am câștigat votul, fie că încă trebuie să vă câștig încrederea, sunt reprezentantul vostru, iar ușa mea este deschisă.

Împreună, am luptat pentru școlile noastre publice, pentru libertățile noastre și pentru un viitor pe care familiile să și-l poată permite. Sunt gata să duc vocile voastre înapoi la Austin și să continui să lupt pentru oameni!

”Am reușit, HD 70! În această seară, inima mea este plină de recunoștință. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, permițându-mi să continui să servesc comunitatea care m-a crescut. Tuturor voluntarilor, susținătorilor și vecinilor care ne-au ajutat să ajungem aici: această victorie vă aparține.

Cine este Mihaela Pleșa: „Am învățat totul pe parcurs”

Într-un interviu realizat pentru presa din Dallas în aprilie 2026, Mihaela Pleșa a povestit că este fiica unor imigranți români și că, după facultate, s-a orientat către merchandising-ul și design-ul de modă și a pus pe picioare o mică afacere.

„Am crescut în anii ’90 și la începutul anilor 2000, ca fiică a unor imigranți români, înconjurată de femei puternice care pur și simplu se descurcau cu totul: mama mea, profesoarele mele, femeile din comunitatea mea. Acesta a fost începutul acelei ere a „girl boss”, dar pentru mine nu a fost o modă, ci viața reală. Ele nu au așteptat să li se spună că au locul lor acolo. Au venit și și-au găsit drumul. Asta mi-a modelat modul în care îmi croiesc drumul prin viață.

După facultate, m-am orientat către merchandising-ul și design-ul de modă și am pus pe picioare o mică afacere împreună cu cea mai bună prietenă a mea. Am învățat totul pe parcurs. Uneori ai senzația că ai găsit soluția, alteori o iei de la capăt.

Conducerea unei mici afaceri te învață repede: cum să iei decizii sub presiune, cum să te adaptezi când lucrurile nu merg conform planului, cum să mergi mai departe când ești obosită și nu ai un plan de rezervă. Și am făcut față tuturor tipurilor de „isme” pe parcurs. Uneori subtile, alteori nu. Înveți repede cum să-ți menții poziția, cum să intri în încăperi unde ești subestimată și totuși să-ți ocupi locul”, a spus Mihaela.

„Familia mea înseamnă totul pentru mine. Părinții mei au venit aici din România și și-au construit o viață de la zero. Această etică a muncii și această perspectivă mi-au modelat modul în care privesc lumea”, a mai transmis ea.

În 2017, Mihaela Pleșa a intrat în politică

Apoi, în 2017, ea s-a angajat la Capitoliul din Texas ca membru al personalului legislativ.

„În 2017, lumea părea neliniștită. În loc să fac un pas înapoi, am făcut un pas înainte. M-am angajat la Capitoliul din Texas ca membru al personalului legislativ, pentru că voiam să înțeleg ce se întâmpla de fapt. Voiam să înțeleg cum se luau deciziile, nu doar să reacționez la ele.

Această experiență a schimbat totul.

Am văzut cum se elaborează politicile, dar am văzut și cine lipsea din acele discuții. La un moment dat, a încetat să mai fie ceva ce puteam doar să observ. Am simțit că trebuie să fac parte din asta.

Așa că m-am înscris în cursa electorală.

Nu pentru că acesta era planul, ci pentru că mi s-a părut necesar. Pentru că știam că perspectiva pe care o aveam, ca româno-americană de prima generație, ca persoană care a construit o afacere de la zero, ca persoană care a văzut ambele părți ale sistemului, lipsea.

Astăzi, sunt mândră să fiu prima româncă americană aleasă în Texas și singura aleasă în țară. Și am adus totul cu mine. Fiecare lecție, fiecare eșec, fiecare perspectivă câștigată cu greu”, a mai spus Mihaela Pleșa pentru publicația din Dallas, Texas.