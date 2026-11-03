Ministerul Justiției a transmis marți că Alina Irina Apostol, românca închisă în China, nu poate fi transferată acasă decât după achitarea despăgubirilor stabilite pentru victimele infracțiunii sale, dar starea sa de sănătate este bună, este vizitată lunar la penitenciar de reprezentanții Ambasadei României, iar în urma intervențiilor acestora i se dau și suplimente alimentare.

Precizările ministerului vin după ce profesorul Marius Bolo, care a stat într-o închisoare în China pentru o „fraudă” de 80 de dolari, a anunțat luni că intră în greva foamei în semn de protest față de „lașitatea” autorităților române, care nu s-ar fi „sinchisit să facă nimic concret pentru a o transfera pe Alina într-o închisoare din România”.

„După aproape un deceniu petrecut în lagărul de muncă din China, Alina se sfârşeşte, atât fizic cât şi mental. Trudeşte, zi după zi, pentru o lingură de orez şi o rădăcină de lotus. I-au căzut dinţii din pricina inaniţiei, iar spatele i-a cedat din cauza efortului fizic. Cu toate acestea, de la minister primim doar nepăsare şi cinism”, a spus Marius Bolo.

„Mi-au spus cinic, zilele trecute, că sunt preocupaţi de caz. O astfel de indiferenţă şi laşitate din partea celor plătiţi să îşi apere cetăţenii este de-a dreptul revoltătoare", a completat Marius Balo.

În replică, Ministerul Justiției a venit cu o amplă prezentare a situației juridice actuale, precum și a demersurilor pe care România le face pentru protejarea cetățeanului său încarcerat în China.

„Între România și Republica Populară Chineză nu există un tratat bilateral”

„Doamna Alina-Irina Apostol a fost condamnată de Tribunalul din Shishi, provincia Fujian - Republica Populară Chineză, la o pedeapsă privativă de libertate. Prin aceeași hotărâre judecătorească, aceasta a fost obligată la plata unei amenzi, precum și, în solidar, împreună cu alte două persoane, la plata unor despăgubiri către victimele infracțiunii.

În luna octombrie 2019, Ministerul Justiției din România a transmis Ministerului Justiției din Republica Populară Chineză solicitarea privind transferarea în România a doamnei Apostol, demersurile instituționale în acest sens fiind continuate în mod constant până în prezent.

Precizăm că între România și Republica Populară Chineză nu există un tratat bilateral sau multilateral aplicabil în materia transferării persoanelor condamnate. În aceste condiții, cooperarea în acest domeniu se desfășoară în baza principiului curtoaziei internaționale, cu respectarea reciprocității”, se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul ministerului.

„Potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției are atribuții specifice în procedura de transferare a persoanelor condamnate și deținute în alte state, în vederea continuării executării pedepsei privative de libertate în cadrul unui penitenciar din România.

Astfel, în conformitate cu art. 140 din legea menționată, după primirea înscrisurilor și informațiilor prevăzute la art. 138 și efectuarea controlului de regularitate de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, respectiv Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, documentația este transmisă Parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripție teritorială domiciliază persoana condamnată, în vederea sesizării instanței competente.

Sentința pronunțată de curtea de apel este comunicată Ministerului Justiției, în vederea transmiterii către persoana condamnată, prin intermediul autorităților străine. Totodată, hotărârea definitivă și un exemplar al mandatului de executare a pedepsei sunt transmise direcției de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, pentru comunicarea acestora către autoritățile statului de condamnare”, au transmis oficialii români.

Românca a achitat până acum doar amenda impusă, în august 2024

Ministerul Justiției prezintă și „Stadiul actual al procedurii și condițiile impuse de autoritățile chineze:

Potrivit legislației Republicii Populare Chineze, achitarea amenzii și a despăgubirilor stabilite prin hotărârea de condamnare reprezintă o condiție obligatorie pentru finalizarea procedurii de transferare.

În acest context, precizăm că, până în prezent, a fost efectuată o singură plată, în luna august 2024, reprezentând contravaloarea amenzii, aceasta fiind achitată de tatăl persoanei condamnate.

În urma efectuării acestei plăți, autoritățile chineze au reluat examinarea dosarului de transferare, ceea ce a reprezentat un progres important în derularea procedurii. Totodată, ca urmare a demersurilor întreprinse de partea română, autoritățile chineze au comunicat, cu celeritate, că instanța competentă din Republica Populară Chineză și-a exprimat acordul cu privire la adaptarea pedepsei, în conformitate cu legislația română.

Cu toate acestea, autoritățile chineze au precizat în mod repetat că finalizarea procedurii de transferare este condiționată de achitarea despăgubirilor restante către victimele infracțiunii. Această condiție a fost reiterată cu ocazia fiecărui demers întreprins atât de Ministerul Justiției, cât și de Ambasada României la Beijing”.

Reprezentanții Ambasadei României o vizitează lunar în penitenciar și i-au convins să-i dea suplimente alimentare

Ministerul precizează că nu are niciun temei legal pentru a achita obligațiile impuse româncei de justiția chineză și recunoaște că familia acesteia se confruntă astfel cu un „efort financiar considerabil”:

„Subliniem faptul că Ministerul Justiției nu are un temei legal care să îi permită achitarea obligațiilor financiare stabilite în sarcina unei persoane condamnate printr-o hotărâre judecătorească. De asemenea, instituția nu are competența de a negocia sau modifica cuantumul obligațiilor financiare stabilite printr-o hotărâre definitivă pronunțată de o instanță străină. O eventuală modificare a acestei hotărâri putea interveni exclusiv prin intermediul căilor de atac și procedurilor prevăzute de legislația statului de condamnare.

Reprezentanții Ministerului Justiției din Republica Populară Chineză și-au manifestat disponibilitatea de a sprijini soluționarea cu celeritate a procedurii de transferare. În acest sens, aceștia au transmis că, imediat după primirea confirmării privind achitarea despăgubirilor restante, vor informa instanța chineză competentă, în vederea urgentării obținerii acordului final pentru transferare.

Ținând seama de efortul financiar considerabil pe care îl presupune achitarea sumelor restante, reprezentanții conducerii Ministerului Justiției au purtat discuții cu membrii familiei persoanei condamnate, în cadrul cărora au fost analizate mai multe modalități alternative de plată, menite să îndeplinească condițiile autorităților chineze pentru finalizarea procedurii de transferare”.

În ceea ce privește „starea de sănătate a persoanei condamnate:

Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții misiunii diplomatice a României la Beijing, în urma controalelor medicale efectuate nu au fost constatate probleme de sănătate deosebite, doamna Apostol beneficiind totodată de monitorizare periodică din partea reprezentanților misiunii diplomatice, care efectuează vizite în penitenciar și mențin lunar legătura telefonică cu aceasta.

De asemenea, ca urmare a demersurilor întreprinse de misiunea diplomatică română în vederea asigurării unui sprijin suplimentar, administrația penitenciarului a răspuns solicitării acesteia, punând la dispoziția persoanei condamnate suplimente alimentare”.

Alina Apostol, condamnată în 2019 la 13 ani de închisoare în China pentru o fraudă cu cardul bancar

Ministerul Justiției mai spune că „își îndeplinește cu celeritate atribuțiile prevăzute de Legea nr. 302/2004 și depune în mod constant toate diligențele necesare în vederea transferării în România a cetățenilor români domiciliați în țară, condamnați la pedepse privative de libertate în state membre ale Uniunii Europene sau în state terțe, care își exprimă opțiunea de a continua executarea pedepselor pe teritoriul României.

Aceste demersuri sunt întreprinse indiferent de natura situației individuale sau de motivele care stau la baza solicitării de transferare, fie că este vorba despre apropierea de familie, condițiile de detenție, diferențele culturale sau lingvistice ori alte considerente personale”.

Conform sursei citate, „soluționarea acestor cereri presupune însă respectarea cadrului juridic aplicabil și este condiționată inclusiv de îndeplinirea cerințelor prevăzute de legislația statului în care a fost pronunțată condamnarea. Ministerul Justiției va continua să întreprindă toate demersurile care intră în competența sa legală, în vederea finalizării procedurii de transferare a doamnei Alina-Irina Apostol în România”.

Alina Apostol a fost condamnată, în iulie 2019, de Curtea Populară din oraşul Quanzhou la 13 ani şi jumătate de detenţie pentru o fraudă cu cardul bancar. Sentinţa a fost parţial recunoscută de autorităţile din România, infracţiunea fiind asimilată celei de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces la un sistem informatic, prevăzute în legislaţia românească.

Printr-o sentinţă din martie 2023 a Curţii de Apel Bucureşti, autorităţile judiciare române au adaptat pedeapsa aplicată de autorităţile chineze la 9 ani şi 4 luni de închisoare. Curtea de Apel a dispus transferul într-un penitenciar din România, în baza cooperării internaţionale în materie penală. Cu toate acestea, autorităţile nu au dus-o în ţară pe femeia condamnată.