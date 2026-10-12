de a majora de peste patru ori indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație (CA) al IAR SA, de la 4.720 de lei la 20.400 de lei brut. În contrast izbitor, indexarea salariilor muncitorilor cu rata inflației, deși fusese negociată și semnată încă din luna iunie 2026, a fost blocată de Guvern. Mai mult, sindicaliștii acuză că diverse drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă sunt acordate cu întârziere din cauza unor acte normative „neconcordante cu realitatea” transmite news.ro.

„România cheltuie 16,8 miliarde de euro pe înarmare, iar IAR rămâne pe tușă”

Suba Arpad, președintele sindicatului ICA (afiliat BNS), a tras un semnal de alarmă cu privire la situația fabricii brașovene. „Societatea şi salariaţii IAR se află într-o situaţie neplăcută şi destul de delicată (...) deoarece încărcarea cu manoperă pe societate este de sub 20%, în condiţiile în care România cheltuieşte 16,8 miliarde de euro pentru înarmare, inclusiv pentru cumpărarea de elicoptere militare”, a declarat liderul sindical.

Sindicaliștii au lansat și un atac acid la adresa Executivului, taxând faptul că, pentru prima dată din 1969 și până în prezent, statul român a ales un furnizor străin pentru achiziția de elicoptere militare, ocolind IAR Ghimbav, fabrica ce a asigurat istoric mentenanța și producția pentru Armata Română.

„Felicităm guvernele străine care au reuşit să «convingă» Guvernul României să cumpere produse militare de la industriile de apărare de la ei, şi ne exprimăm totala dezamăgire faţă de miniştrii din Guvernul României care nu au reuşit să «convingă» (...) să semneze contracte de achiziţii militare cu societăţile din industria de apărare românească”, se arată în comunicatul sindicatului. De asemenea, muncitorii reclamă că, sub mandatul actualului ministru, societatea a ajuns să plătească nu mai puțin de nouă salarii de directori (generali, executivi și membri CA), față de doar trei câte erau în urmă cu trei luni.

Ministrul Economiei se apără: „Performanță măsurabilă, nu apropiere de un partid”

Pe de altă parte, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a justificat majorările salariale din CA prin prisma statutului companiei. Acesta a subliniat că IAR Brașov este o firmă „strategică pentru industria aeronautică şi de apărare, listată la Bursa de Valori Bucureşti, profitabilă şi cu o activitate cu un grad ridicat de complexitate”.

„Principiul pe care îl urmărim este simplu: administratori competenţi, indemnizaţii justificabile şi performanţă care poate fi măsurată. Statul român să sprijine performanţa în funcţie de indicatori obiectivi, nu de apropierea de un ministru sau altul, de un partid sau altul”, a argumentat Darău. Ministrul a mai invocat oportunitățile din programul SAFE și cooperarea industrială cu Airbus Helicopters France pentru programul H225M.

Contextul achiziției străine: 757 de milioane de euro pentru Airbus

Nemulțumirea angajaților vine pe fondul semnării de către MApN, în luna iulie, a ordinului de achiziție pentru 12 elicoptere multi-misiune AIRBUS H225M Caracal. Valoarea contractului este estimată la 757 de milioane de euro (dintr-un proiect SAFE total de 852 milioane euro). Aeronavele vor fi configurate pentru atac la sol, recunoaștere, supraveghere și asalt aeropurtat, o achiziție care a lăsat IAR Ghimbav fără un contract capital pe care muncitorii sperau să îl onoreze.