Cel mai așteptat moment al serii a fost concertul trupei Helloween.

Pe scenă a urcat și Alexandra Căpitănescu - cea care ne-a reprezentat țara și a obținut o performanță istorică, anul acesta, la Eurovision.

Fanii au fost în extaz, de la primele acorduri ale trupei germane Helloween. Membrii formației sărbătoresc 40 de ani de activitate.

Și Alexandra Căpitănescu, care a obținut locul 3 la Eurovision și a câștigat Vocea României 2023, a făcut un show incendiar.

Au fost apariții de senzație și în rândul participanților - în ceea ce privește ținutele.

Filo: "Cornițele, o rochie nu contează, accesoriul meu specific. Pot să regăsesc o parte din mine care nu e liberă să se exprime tot timpul, aici poți să fii tu însuți".

Pe ritmul muzicii, se leagă sau se regăsesc multe prietenii.

Femeie: „Sunt metalistă de 25 de ani, cred, am foarte mulți prieteni aici, îmi văd prietenii pe care i-am făcut și în alte țări, anul ăsta au venit prietenii de acum doi ani Grecia, Germania, Brazilia”.

Festivalul atrage mulți turiști străini, din țări precum Germania, Franța, Spania, Marea Britanie și nu numai.

Vineri seară, pe scenă va urca legendara trupă britanică The Prodigy. Organizatorii estimează se așteaptă la 22.000 de participanți.

Fată: „Îmi place foarte mult muzica, trupa care cântă acum e una din preferatele mele. As vrea să văd Prodigy și Insomnium”.

Tot vineri seară, festivalul se încheie. Dar distracția continuă mâine, cu un eveniment denumit „Rockstadt Tribute Day”, unde vor avea loc mai multe concerte dedicate unor trupe cunoscute.