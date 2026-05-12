Compania a încheiat un parteneriat cu o firmă privată pentru producția de drone. Noua fabrică a fost inaugurată la Ghimbav și, în curând, va produce atât drone civile, cât și militare. Ambele modele folosesc inteligența artificială.

Dacă totul merge conform planurilor, pe poarta fabricii din Ghimbav vor ieși lunar 1.500 de drone.

Unul dintre modele, destinat operațiunilor militare, are o rază de acțiune de aproximativ 15 kilometri, se poate deplasa cu peste 70 de kilometri pe oră și poate fi utilizat în misiuni kamikaze de atac.

Țintește și blochează obiectivul cu ajutorul inteligenței artificiale. Un element foarte important este sistemul de rezistență la bruiaj.

Alberto Llabata, director operațional fabrică de drone: „Poate executa misiuni de atac fie în mod kamikaze, fie în mod de lansare a încărcăturii, și funcționează autonom în medii cu bruiaj. Avem un sistem AI capabil să determine poziția dronei chiar și fără GPS”.

În această afacere, ca partener, Romaero pune la dispoziție hale industriale și echipament, în timp ce compania privată vine cu ingineria, designul și managementul.

Speranța Munteanu, administrator special Romaero: "Această industrie este una dintre cele mai complicate și mai agresive, dacă vreți, industrii de pe planetă, și, dacă vrei să te așezi, trebuie să știi cu cine te asociezi și pe ce produse te pui".

Ambele companii speră că în curând vor semna și contracte de furnizare a dronelor asamblate la Ghimbav.

Bogdan Ochiană, fondator companie pentru producția de drone: "Ne concentrăm acum pe țările NATO, pe România, Polonia, Spania, Germania cât și desigur pe Ucraina. Suntem în discuții pe mai multe nivele pentru anumite licitații și anumite procese de achiziții."

Fabrica va face angajări pe măsură ce va încheia contracte. Are nevoie de cel puțin 40 de angajați, specialiști în inteligență artificială, ingineri electroniști și piloți pentru testare, greu de găsit pe piață, după cum spun reprezentanții companiei.