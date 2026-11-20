Evenimentele din Italia coincid cu un val de proteste în Europa declanşat de sindicate, asociaţii şi organizaţii de tineret, care au lansat apeluri la acţiuni coordonate în 20, 21 şi 22 noiembrie. Sunt planificate demonstraţii împotriva creşterii costului vieţii şi a majorării cheltuielilor militare şi în Germania, Franţa, Marea Britanie, Austria şi Belgia, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Alte sindicate din Italia, inclusiv Cobas, au declanşat greve separate, în timp ce demonstraţii studenţeşti sunt planificate în întreaga ţară.

„Astăzi este de asemenea o zi extrem de importantă deoarece tinerii ies pe străzi nu doar în Italia ci în întreaga Europă”, a afirmat liderul CGIL, Maurizio Landini. Acesta a adăugat: „În Europa şi în rândul oamenilor obişnuiţi creşte cererea de schimbare”.

Ce sectoare sunt afectate de grevă

Greva CGIL durează întreaga zi de vineri şi sunt implicaţi atât angajaţi din sectorul privat cât şi din cel public, inclusiv din şcoli şi din sectorul îngrijirii sănătăţii. Sunt excluse de la greva generală transporturile aeriene şi feroviare, în timp ce impactul asupra transportului local public este limitat de cerinţele minime de serviciu.

Totuşi, o grevă separată în domeniul feroviar era programată de vineri, ora 09:00 P.M. (20:00 GMT), până sâmbătă, ora 08:00 P.M.

Demonstraţiile vin după mobilizarea naţională din 30 octombrie, când mii de studenţi s-au alăturat muncitorilor grevişti pentru a cere majorarea finanţării pentru educaţie, măsuri pentru atenuarea creşterii costului vieţii şi al cheltuielilor cu locuinţa.

Bugetul lui Meloni, contestat

În Italia, Parlamentul examinează bugetul premierului Meloni pentru anul viitor, în valoare de 26 miliarde euro care, susţine CGIL, nu este suficient pentru a susţine veniturile şi serviciile publice. Conform publicaţiei italiene ItaliaOggi, doar o mică parte din buget îi vizează pe tinerii sub 35 de ani.

Greva generală declanşată vineri de CGIL este „anticipativă” deoarece Landini a solicitat-o înainte de a şti ce conţine bugetul, a afirmat ministrul Industriei, Adolfo Urso, la postul Sky TG24. Urso a mai spus că are „un mare respect pentru cei care participă la demonstraţii şi pentru cei care au prezentat amendamente în Parlament, unde bugetul poate fi îmbunătăţit”.

Sindicatul solicită salarii mai mari şi reînnoirea contractelor pentru a recupera puterea de cumpărare pierdută din cauza inflaţiei, indexarea completă a pensiilor şi măsuri de prevenire a creşterii vârstei de pensionare.

„Oamenii se confruntă cu probleme de bază: nu reuşesc să facă faţă cheltuielilor şi, prin urmare, au nevoie de salarii mai mari, au nevoie de un sistem de sănătate care funcţionează, tinerii au nevoie de şcoli care funcţionează”, a declarat Landini, care a adăugat că bugetul pe 2027 nu rezolvă niciuna dintre probleme.