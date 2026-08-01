Într-un mesaj publicat pe Facebook, edilul a transmis faptul că înțelege nemulțumirea celor care au resimțit disconfortul provocat de zgomotul festivalului, precizând că îi pare ”sincer rău pentru situațiile create”.

”În numele meu și al colegilor din Consiliul Local, vă prezint scuze și vă mulțumesc pentru răbdare și înțelegere.”, a afirmat primarul orașului Ghimbav.

Pe de altă parte, Ionel Fliundra, a subliniat faptul că, ”dincolo de stilul vestimentar și manifestările specifice muzicii rock, participanții au demonstrat că sunt oameni civilizați, educați și responsabili, proveniți din toate domeniile profesionale”.

”La finalul evenimentului, zona a rămas chiar mai curată decât după alte manifestări de asemenea amploare”, spune primarul.

Primăria orașului Ghimbav: ”O comunitate modernă nu are nevoie doar de asfalt și beton, ci și de credință, cultură, socializare”

De asemenea, edilul le-a transmis locuitorilor din Ghimbav că organizarea acestui festival în orașul lor are ”beneficii importante” inclusiv pentru ei, cei care au fost deranjați de ”zgomot”.

”Ghimbavul a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare importantă. Am investit în infrastructură rutieră, iluminat public, apă și canalizare, educație, sport, spații de promenadă și în numeroase alte proiecte. Însă o comunitate modernă nu are nevoie doar de asfalt și beton, ci și de credință, cultură, socializare și evenimente care aduc oamenii împreună.

Atragerea acestui festival la Ghimbav a urmărit promovarea orașului atât în țară, cât și în străinătate, dar și sprijinirea economiei locale. Zecile de mii de participanți au generat beneficii importante pentru sectorul HoReCa, comercianți și numeroase afaceri din Ghimbav și din întreaga zonă metropolitană.

Suntem un oraș industrial, un oraș al aeroportului și o comunitate capabilă să găzduiască evenimente de mare amploare. Câteva zile de spectacol pe parcursul unui an pot produce un disconfort temporar, dar aduc și promovare, dezvoltare economică și oportunități importante pentru întreaga zonă.

Le mulțumesc Jandarmeriei Române, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, echipajelor de pompieri și de intervenție medicală, Poliției Române și Poliției Locale. Prin implicare și profesionalism, aceste instituții au asigurat desfășurarea festivalului în condiții de siguranță și au vegheat permanent asupra tuturor participanților. Nu în ultimul rând țin să transmit felicitari organizatorilor, care au depus o muncă colosală pentru a avea 5 zile de festival la Ghimbav.

Mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care au venit la Ghimbav din țară și din străinătate. Sperăm că v-ați simțit bine și că veți păstra o amintire frumoasă despre orașul nostru.

Respectăm atât bucuria celor care au participat, cât și nemulțumirea celor care au fost deranjați. Vă asigur că fiecare observație va fi analizată cu responsabilitate, astfel încât organizarea edițiilor viitoare să fie îmbunătățită, iar impactul asupra comunității să fie redus cât mai mult posibil.

Îmi doresc binele Ghimbavului și voi susține în continuare dezvoltarea sa prin investiții, cultură, sport și evenimente care îi consolidează imaginea și contribuie la prosperitatea comunității” - a mai transmis primarul orașului Ghimbav, Ionel Fliundra.