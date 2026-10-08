Achiziţia, finanțată prin programul SAFE vine și cu alte avantaje: 15 la sută din producție va fi realizată la IAR Ghimbav care se pregătește să asambleze, în viitor, întregul aparat.

H225M este modelul ales de forțele noastre armate. Face parte din categoria elicopterelor grele, care pot fi folosite într-o gamă largă de misiuni - operațiuni speciale, căutare și salvare în luptă, transport tactic şi evacuare medicală.

Potrivit producătorului Airbus, aparatul poate transporta 28 de militari, pe lângă echipajul propriu.

Atinge o viteză maximă de 324 km/h şi are o autonomie de 920 km. Practic, parcurge distanța București Viena cu o singură alimentare.

Contractul prevede ca 15% din producţia celor 12 elicoptere să fie realizată la noi.

”Suntem onorați că România a ales H225M pentru a-și consolida capacitățile de apărare. Această selecție va consolida, de asemenea, capacitățile industriale ale României prin parteneriatul nostru pe termen lung cu IAR, unicul producător de elicoptere din România”, a declarat Matthieu Louvot, CEO al Airbus Helicopters.

IAR Ghimbav ar putea personaliza aparatele, conform specificațiilor MAPN.

Marius Bască, șeful atelierului de proiectare aeronave IAR Ghimbav: ”Poate fi configurat cu diverse echipamente de luptă, mijloace de luptă de la mitraliere, tunuri, rachete. E unul dintre cele mai performante și mai fiabile elicoptere”.

Guvernul României a anunțat că intenționează să mai comande un lot de 30 de elicoptere, care ar putea fi realizate integral la Ghimbav.

Marian Rasaliu, director general IAR Ghimbav: ”Ar însemna un transfer tehnologic amplu, un transfer de licență, o linie de asamblare. Avem obligația de a ne specializa pe acest tip de elicopter, care este un elicopter extrem de modern, de generația a 5-a și care va avea o istorie de acum încolo, de zeci de ani de zile”.

Uzina brașoveană trimite deja la specializare în fabrica Airbus din Franța, angajați implicați direct în transferul de tehnologie.