Witkoff: „Garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost în mare parte convenite, problema teritoriilor rămâne nerezolvată”

Stiri externe
06-01-2026 | 23:20
steve witkoff
Trimisul său special al președintelului SUA, Steve Witkoff, a declarat că lucrările privind garanțiile de securitate au fost în mare parte finalizate, în urma unei reuniuni a „Coaliției de Voință” să acționeze, care a avut loc la Paris.

Witkoff a declarat că speră la „progrese suplimentare ca urmare a tuturor evenimentelor de astăzi”.

„Considerăm că am finalizat în mare parte lucrările privind protocoalele de securitate, care sunt importante pentru ca poporul ucrainean să știe că, atunci când acest conflict se va încheia, se va încheia definitiv. Dar credem, de asemenea, că suntem foarte, foarte aproape de finalizarea lucrărilor la acordul de prosperitate, care va fi cel mai puternic dintre toate acordurile încheiate vreodată de țările care ies din conflicte similare și care, sperăm, va deschide oportunități enorme pentru poporul ucrainean. Și credem că o economie puternică este corelată și funcționează direct cu aceste protocoale de securitate”, a spus emisarul lui Donald Trump, potrivit Ukrainska Pravda.

Cu toate acestea, Witkoff a recunoscut că problema „terenurilor” rămâne nerezolvată și a declarat că discuțiile pe această temă vor continua.

„Sperăm că vom putea ajunge la unele compromisuri în această privință, dar vreau să spun următorul lucru. Suntem aici pentru a media și a ajuta în procesul de pace și suntem gata să facem tot ce este necesar pentru a atinge acest obiectiv”, a adăugat el. 

Zelenski a declarat că a purtat discuții detaliate cu echipa americană privind monitorizarea eventualelor încălcări ale păcii în cazul încheierii unui acord de pace.

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: Ucraina, Steve Witkoff,

Dată publicare: 06-01-2026 23:18

