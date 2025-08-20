Ce riscă Dan Tanasă după ce i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de curierii din Asia și Africa. Reacția CNCD

20-08-2025 | 19:51
Consiliul pentru Combaterea Discriminării s-a sesizat în urma unei postări a deputatului AUR Dan Tanasă. Acesta îi îndeamnă pe români să refuze comenzile livrate de curierii din Asia și Africa.

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Postarea parlamentarului a stârnit ample proteste pe rețelele de socializare, iar reprezentanții acestor angajați spun că sunt oameni extrem de serioși.

"Refuzați comanda, dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!", este textul publicat de deputatul și purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă. Peste 10.000 de reacții și 8.000 de comentarii a strâns postarea, care a revoltat mulți români.

Marcel Bartic, profesor: „Fac parte dintr-o familie care după anii 90 a crescut cu sacrificiul și cu eforturile pe care mama le-a făcut pentru a ne ține la școală. Mama a făcut parte dintr-o generație care alături de zeci de mii de femei a mers să lucreze în Italia sau în Spania”.

Consiliul pentru Combaterea Discriminării s-a sesizat.

Dan Tanasă
Dan Tanasă: AUR nu va participa la consultările de la Cotroceni. Este o mascaradă sinistră, guvernul e deja făcut

Cătălin Raiu, membru al colegiului director al CNCD: „Colegiul director al CNCD poate să sancționeze fapte de discriminare. Amenzile pe care noi le acordăm sunt, în general, relativ mici. Pornesc de la 2.000 de lei atunci când vorbim de discriminarea unui grup de persoane și, în general urcă până la 3-4.000 de euro”.

Majoritatea angajaților din țările din afara Uniunii Europene veniți în România lucrează în curierat, restaurante sau fabrici.

Potrivit ultimelor date, cei mai mulți cetățeni străini veniți să muncească în România sunt, iată, din Nepal, peste 43.000 de persoane. La jumătate, pe locul doi, sunt cei din Sri Lanka, iar India trimite peste 10.000 de cetățeni să-și găsească de lucru în țara noastră. Topul este completat de Turcia și Bangladesh.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul străinilor din țări Non UE veniți în România pentru a muncii vedem că a crescut cu 46.000 de persoane.

Melania Pop, reprezentat agenție de recrutare: „În România sunt peste 250.000 de locuri de muncă vacante, ce nu pot fi acoperite cu angajați români. Pe termen lung muncitorii din afara Uniunii, indiferent că vorbim de Asia sau Africa sunt mult mai stabili, rata de integrare pe termen lung și foarte lung pe 1 an 2 ani este de 95%”.

Paradoxal, la alegerile prezidențiale de anul trecut, șeful său de partid, George Simion, a mizat pe voturile românilor ce muncesc printre străini și își doresc să fie tratați corect de ei.

Conform celor mai recente date de la Guvern, România are cea mai mare diasporă din Europa. Oficial, 6,5 milioane de români trăiesc în afara țării, neoficial, sunt peste 10 milioane.

Din 2017 și până în prezent, pe numele lui Dan Tanasă au fost înregistrate 47 de dosare la CNCD, în care are calitatea de reclamat.

Contactat de Știrile PRO TV, Dan Tanasă a refuzat să comenteze situația.

Tinerii îndrăgostiți care s-au sinucis pe A1 nu încălcau legea cu relația lor. „Credea că ajunge la pușcărie. S-a învinețit”

