Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit Reuters, aceste angajamente ar putea include:

- utilizarea capacităților militare;

- sprijinul informațional și logistic;

- inițiativa diplomatică;

- adoptarea de sancțiuni suplimentare.

- Se presupune, de asemenea, că membrii coaliției vor continua să ofere Ucrainei asistență militară și să furnizeze arme cu sprijinul SUA.

Este de remarcat faptul că țările coaliției vor participa, de asemenea, la „mecanismul de monitorizare și verificare a încetării focului”, care va fi condus de Statele Unite.

Principala problemă va fi coordonarea maximă a garanțiilor de securitate viitoare pe care Kievul ar trebui să le primească în cazul încetării războiului cu Rusia.

Mai mult, trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, au sosit deja la Palatul Élysée pentru această reuniune, potrivit publicației ucrainen Unian.

Un total de 35 de țări și două organizații internaționale participă la reuniunea Coaliției celor dispuși să acționeze, care are loc la Paris pe 6 ianuarie.

Douăzeci și șapte de țări sunt reprezentate la nivel de lideri: Franța, Marea Britanie și Germania, toate trei prezidând reuniunea, precum și Albania, Belgia, Bulgaria, Canada, Croația, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovenia, Suedia, Cehia, Polonia și Ucraina.

NATO este reprezentată de secretarul general Mark Rutte și de generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa.

Austria, Turcia, Cipru și Irlanda sunt reprezentate la nivel ministerial.

Japonia, Australia și Noua Zeelandă sunt reprezentate la nivel de ambasadori.



