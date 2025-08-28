Liderul AUR care cere boicotarea livratorilor asiatici, reacție după atacul din Capitală: Rezultatul politicilor falimentare

28-08-2025 | 12:51
atyac, bucuresti
Deputatul AUR Dan Tanasă a reacționat după atacul asupra livratorului din Bangladesh care a avut loc din Capitală. Incidentul vine la o săptămână după ce parlamentarul a cerut boicotarea muncitorilor extracomunitari.

Adrian Popovici

Deputatul AUR Dan Tanasă a afirmat, joi, că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările sale ca să existe, ci este „rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor”, susţinând că, atunci când a spus că nu poate fi acceptat importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu a atacat pe nimeni pe criterii de origine.

„Am citit relatările apărute în presa "independentă" despre presupusul "efect" al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnalişti, Dan Tanasă este o forţă atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din Bucureşti. Poate, dacă aş avea o asemenea putere, aş folosi-o să aduc spitale în fiecare oraş, autostrăzi peste Carpaţi şi salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă şi mult mai tristă: violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, a scris Tanasă, pe Facebook.

Dan Tănasă: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român”

Deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj controversat la adresa imigranților din România, provocând mii de reacții și de comentarii din partea utilizatorilor rețelei sociale.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris parlamentarul AUR.

Ulterior, el a mai scris un comentariu, de această dată la adresa comunității musulmane, susținând - fără să argumenteze - că Occidentul „se scufundă sub valul islamist”.

„O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a mai scris deputatul AUR pe Facebook.

Marian Godină a depus o plângere pe numele lui Dan Tănasă

Mesajele deputatului AUR au provocat reacții aprinse în rândul utilizatorilor, inclusiv a polițistului Marian Godină care a transmis că a depus o plângere penală pe numele politicianului.

„Ceea ce ați scris aici e o infracțiune. Sper ca Parchetul General să se sesizeze. Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”, a adăugat polițistul.

Tânăr din Capitală, arestat după ce a atacat un livrator

Miercuri, un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un poliţist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetăţean străin, pe motive rasiale.

„Un poliţist din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Secţia 7 Poliţie, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin. Poliţistul a intervenit prompt şi eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat de poliţist”, a informat DGPMB.

H2 USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă

Mai mulţi politicieni au reacţionat miercuri la acest incident. Deputatul USR Cătălin Drulă a afirmat că un astfel de comportament nu poate fi acceptat în Bucureşti, în timp ce liberalul Ionuţ Stroe a evidenţiat că „ura naşte ură” şi acest gest este un efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea.

În plus, USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă

„Un om a fost bătut pe stradă. Motivul ? Era un livrator străin care ducea mâncarea cuiva.Sună cunoscut, nu-i așa ? Istoria ne învață că, în anii '30, evreii erau hărțuiți, bătuți pe stradă și aruncați din trenuri. Câțiva ani mai târziu au apărut legile rasiale. Ulterior, s-a încercat exterminarea totală a acestora.
Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR și, în special, Dan Tanasă - principalul vector de ură împotriva imigranților. Prin mesaje publice repetate, acesta legitimează și normalizează intoleranța, alimentând un climat extrem de periculos pentru întreaga societate”, a transmis organizația de tineret a USR.

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, bogdan tănasă, atac rasist, livrator, AUR Alianța pentru Unirea Românilor,

Dată publicare: 28-08-2025 12:51

